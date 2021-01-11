快訊／關島人道包機17:25降落！華航載47人抵台　5人有就醫需求

記者賴文萱／台北報導

華航人道包機今（11日）從關島載運國人及有醫療需求的關島居民共47人，這架編號B-18662的班機於17:25降落桃園機場。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，其中有5位是需要就醫的關島病患及4位陪病家屬，而一般旅客通關則比照正常入境程序，沒症狀就送居家檢疫，若入境前14天有症狀會安排採檢並後送檢疫所。

▲▼華航關島人道包機傍晚抵達台灣。（圖／翻攝東森新聞）

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關島中華總會基於人道及當地人士醫療需求的考量，向華航提出包機申請，於今日往返台北、關島。根據關島每日郵報（Guam Daily Post）報導，駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連與關島政府協調華航安排這趟人道與醫療的包機，旅客包括因疫情無法出國就醫的關島民眾，以及因疫情失業而仍留在關島與塞班島的台灣民眾。

外交部日前說明，關島與台北間的直航班機，因受到新冠肺炎疫情影響，自2020年3月起停飛至今，導致許多病情嚴重的關島病人無法依原訂計畫來台就醫。

外交部表示，這次的包機將可以讓需要的關島病人及家屬來台就醫更加便利，而且相關安排已經獲得我國衛福部同意，搭乘包機入境的乘客，也將遵照疫情指揮中心現行防疫規定進行相關檢疫措施，並會繼續從旁提供必要的協助。

▲▼華航人道醫療包機上午前往關島載人。（圖／讀者提供）

▲▼華航人道醫療包機上午前往關島載人。（圖／讀者提供）

莊人祥在下午的指揮中心記者會上表示，這趟包機有些人可能是要來台就醫，有些是已經沒有在關島就業的國人，所以需要回台，上機前都需持有陰性報告。他進一步說明，其中有5位是需要就醫的關島病患，4位是陪病家屬，相關疾病包含腫瘤切除、心律不整、超級肥胖等疾病，這些人事先已與國內醫院取得聯繫，並通過衛福部核准。另外，入境旅客若有緊急就醫需求，必須要事先跟衛生局跟醫療院所溝通，入境後由機場檢疫人員確認，看是要就醫還是入境。

不過，外界質疑這趟包機是由外交部規畫負責，但疫情當前，包機來台適當嗎？莊人祥回應，醫療部分，衛福部這邊有經過醫療上專業考量，的確有這樣的需求，國人部分就是回國。



而外交部稍早進一步說明，本次入境我國乘客共47人（原登記54位，最後確認搭機47位），有12位外籍，35位本國籍；醫療需求共有病患5人及家屬，醫療費用均是自負自籌、搭機費用自行負擔。