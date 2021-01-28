朱立倫親筆揮毫4字藏玄機　侯友宜「New好日子」春聯曝光

記者羅婉庭／新北報導

新春將至，政治人物紛紛公布特製春聯，新北市長侯友宜28日親自公開春聯設計，是「牛好日子」，牛自延伸出英文的New，象徵新的開始，左方加上金色的「犇向自由」四個字，期盼能2021能熬過疫情，有機會摘下口罩，一甩陰霾。國民黨前主席朱立倫則是親筆寫下「牛轉乾坤」，其中「牛」字看起來卻像未完成的「朱」。

▲朱立倫親自寫春聯「牛轉乾坤」。（圖／翻攝自臉書）

侯友宜28日表示，這張春聯「牛好日子」國台英三語，國語的「牛好日子」，祝福大家牛年諸事平安順心，同時也是「扭好日子」，希望可以扭轉運勢，讓牛年回到正軌。牛發音似New，春聯中巧妙地將牛與New字結合，期許市民每天都是嶄新的「New好日子」；此外，還有個牛尾巴藏在子字裡面，外加牛跟有的台語發音相似，也就是祝福市民朋友從牛年頭到牛年尾，每天都是好日子。

「牛春」喜氣福袋也正式曝光，侯友宜說，福袋外袋充滿乳牛紋路，象徵牛年事事「乳」（如）意，內卡正面有隻充滿衝勁的喜氣紫牛，身上裝飾著剪紙「春」字，「牛春」用台語來唸就是「有剩」，象徵年年有餘，有歡喜豐收的一年。

除此之外，朱立倫也在臉書發布親筆寫的春聯，同樣是採諧音吉祥話「牛轉乾坤」，但有眼尖網友指出，其中「牛」看起來像是沒寫完的「朱」字，是否含有期許自己在2024總統大選牛轉乾坤、東山再起的寓意。

對此，朱立倫辦公室發言人凌濤表示，網友的想像力很豐富，這兩張春聯是朱立倫近日在辦公室自己揮毫的「春」及「牛轉乾坤」，希望新的一年擺脫疫情，全球局勢穩定、經濟更好，全民都可以「牛年行大運」。

不久之前，前總統馬英九的春聯「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」，其中「金平」二字，外界認為是刻意安排，是否象徵放下世仇，引發熱烈討論。

馬英九表示，在疫情未歇之際，謹以牛年春聯，期盼國泰民安、風調雨順、物阜民豐、否極泰來，他建議在困境之中，希望大家保持平常心，沉穩以對，期待盡早看到隧道盡頭的曙光。

▲新北市長侯友宜祝福市民從牛年頭到牛年尾，每天都「有好日子」。（圖／新北市府提供）