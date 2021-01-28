　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫親筆揮毫4字藏玄機　侯友宜「New好日子」春聯曝光

記者羅婉庭／新北報導

新春將至，政治人物紛紛公布特製春聯，新北市長侯友宜28日親自公開春聯設計，是「牛好日子」，牛自延伸出英文的New，象徵新的開始，左方加上金色的「犇向自由」四個字，期盼能2021能熬過疫情，有機會摘下口罩，一甩陰霾。國民黨前主席朱立倫則是親筆寫下「牛轉乾坤」，其中「牛」字看起來卻像未完成的「朱」。

▲朱立倫親自寫春聯。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫親自寫春聯「牛轉乾坤」。（圖／翻攝自臉書）

侯友宜28日表示，這張春聯「牛好日子」國台英三語，國語的「牛好日子」，祝福大家牛年諸事平安順心，同時也是「扭好日子」，希望可以扭轉運勢，讓牛年回到正軌。牛發音似New，春聯中巧妙地將牛與New字結合，期許市民每天都是嶄新的「New好日子」；此外，還有個牛尾巴藏在子字裡面，外加牛跟有的台語發音相似，也就是祝福市民朋友從牛年頭到牛年尾，每天都是好日子。

「牛春」喜氣福袋也正式曝光，侯友宜說，福袋外袋充滿乳牛紋路，象徵牛年事事「乳」（如）意，內卡正面有隻充滿衝勁的喜氣紫牛，身上裝飾著剪紙「春」字，「牛春」用台語來唸就是「有剩」，象徵年年有餘，有歡喜豐收的一年。

除此之外，朱立倫也在臉書發布親筆寫的春聯，同樣是採諧音吉祥話「牛轉乾坤」，但有眼尖網友指出，其中「牛」看起來像是沒寫完的「朱」字，是否含有期許自己在2024總統大選牛轉乾坤、東山再起的寓意。

對此，朱立倫辦公室發言人凌濤表示，網友的想像力很豐富，這兩張春聯是朱立倫近日在辦公室自己揮毫的「春」及「牛轉乾坤」，希望新的一年擺脫疫情，全球局勢穩定、經濟更好，全民都可以「牛年行大運」。

不久之前，前總統馬英九的春聯「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」，其中「金平」二字，外界認為是刻意安排，是否象徵放下世仇，引發熱烈討論。

馬英九表示，在疫情未歇之際，謹以牛年春聯，期盼國泰民安、風調雨順、物阜民豐、否極泰來，他建議在困境之中，希望大家保持平常心，沉穩以對，期待盡早看到隧道盡頭的曙光。

▲▼新北市長侯友宜祝福市民從牛年頭到牛年尾，每天都「有好日子」。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜祝福市民從牛年頭到牛年尾，每天都「有好日子」。（圖／新北市府提供）

ET快訊
確定了！　田中將大回歸樂天
部桃9人驗出「同種變異病毒株」　一張圖看感染關鍵
台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命
22歲男「騎重機自撞」慘死！　父認屍心碎：沒說要去哪
快訊／突然一震！15:29台東近海5.0有感地震　最大震度達
「2月運勢最差」3生肖！它最慘漏財　過年別亂投資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

蔡英文力挺「這位先生」陳時中　賴士葆：把台灣做小了

王婉諭諷楊志良「大預言家」：防疫不是觀落陰

快訊／新北捷運公司董座出缺　新北市副市長吳明機接任

朱立倫親筆揮毫4字藏玄機　侯友宜「New好日子」春聯曝光

「牛好日子」新北牛年推三語春聯　侯友宜端「牛春」福袋拜年

拜登禁用「中國病毒」字眼　賴士葆：蔡政府反其道打臉拜登

中央總預算2兆1615億完成協商　立院29日上演表決大戰

公務員因公失能、死亡慰問金20年未調　考試院研議放寬至600萬

考試院決議廢止「監試法」　資安管理取代人力監督

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

蔡英文力挺「這位先生」陳時中　賴士葆：把台灣做小了

王婉諭諷楊志良「大預言家」：防疫不是觀落陰

快訊／新北捷運公司董座出缺　新北市副市長吳明機接任

朱立倫親筆揮毫4字藏玄機　侯友宜「New好日子」春聯曝光

「牛好日子」新北牛年推三語春聯　侯友宜端「牛春」福袋拜年

拜登禁用「中國病毒」字眼　賴士葆：蔡政府反其道打臉拜登

中央總預算2兆1615億完成協商　立院29日上演表決大戰

公務員因公失能、死亡慰問金20年未調　考試院研議放寬至600萬

考試院決議廢止「監試法」　資安管理取代人力監督

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

陸國防部：遏制中國是不可能任務　盼拜登政府加強合作

桃猿找壯壯當女團長沒有對抗情結　壯壯：緣份啦！

睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

緯創跨足預防醫學　開發失智衰弱症快篩

10分鐘罰10萬！　執行官上門催繳…家人才知她「居檢落跑」

果粉注意！3C通路年前下殺　MacBook現省1萬2

居檢外出罰10萬只繳1期　查封愛車！他嚇到向親友借錢繳清

F.I.R.阿沁反擊酸民「網路暴力真實上演」！　痛訴：這是我的底線

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

誰下令和平封院？他翻出2003年新聞

女碩士生綁罷韓黃絲帶　韓粉騷擾：害我沒工作

柯文哲：歷史會記載「還好台北市長是醫生」

總統FB挺「這位先生」反擊國台辦！名嘴揭真相

柯文哲：以後叫國台辦「那個機關」

柯回擊蘇：他喜歡宣布就給他宣布

柯文哲：台灣撐半年也有美國疫苗

台北若「1000例本土確診」將停班課

北捷無法提告SWAG理由曝光！

新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

孫大千轟蔡英文鬼扯「防疫3關鍵」：當全世界疫苗專家傻子？

潘懷宗涉詐領助理費　他：蔡英文祭出三招鬥垮新黨

民眾捐「500個鳳梨酥」替部桃醫護打氣　賴品妤怕爆

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」

更多熱門

相關新聞

新北牛年三語春聯　侯友宜拜年祝「牛好日子、犇向幸福」

新北牛年三語春聯　侯友宜拜年祝「牛好日子、犇向幸福」

為慶祝2021辛丑牛年到來，新北市長侯友宜28日向403萬市民拜年，更親自介紹「牛好日子春聯、福袋設計。侯友宜表示，讓我們一起揮別金鼠年，牛轉好日子、有好日子、New好日子、Happy牛year、犇向幸福。此外，春節期間新北市大型宗教活動皆已取消，侯友宜僅前往參拜不會發福袋。

江啟臣未制止避桃令　黨主席失格

江啟臣未制止避桃令　黨主席失格

三峽祖師廟配合防疫春節活動停辦

三峽祖師廟配合防疫春節活動停辦

新北估500人被匡列　陳智菡酸這句

新北估500人被匡列　陳智菡酸這句

王令麟捐百萬送暖　助弱勢與浪浪過好年

王令麟捐百萬送暖　助弱勢與浪浪過好年

關鍵字：

朱立倫侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面