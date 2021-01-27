7-11瑪莎拉蒂福袋現貨、預購2萬個秒殺！網友衝2門市：買不到了

▲7-11新春福袋凌晨一開賣就秒殺。（圖／記者林育綾攝）



記者周姈姈／台北報導

7-11福袋今日凌晨開賣，結果門市一上現貨就全數秒殺，而今日下午3時開放福袋預購的部分，也已經全數銷售一空，還有網友誤把預購時間記成現貨開賣時間，跑了2間店都買不到現貨，而業者也表示不會再追加福袋數量了，錯過只能再等明年。

▲小七福袋現貨凌晨0時開賣秒殺，下午3點開放預購，網友誤把預購時間記成現貨開賣時間，跑了2間都買不到現貨。（圖／網友hank lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



7-11今年新春福袋攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大療癒肖像，推出推出299元、399元、999元共5款的「限量2021金牛年開運金喜福袋」，其中299元福袋限量11.5萬個，頭獎是市價63.9萬元的「Harley-Davidson Sportster lron 883」重機1台等抽。

399元福袋則推出限量6.5萬，頭獎則是市價71.9萬元的「MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W」限定版1台。最後999元福袋限量共2萬個，最大頭獎抽「MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型」1台，市價107.9萬元，除了以上3款福袋，711還要加碼送出瑪莎拉蒂跑車。

OK mart百元福袋首波限量10萬個1/13日開賣，2周賣光，今日再追加2萬個預計農曆年前到貨；全家首波「1+3」限量福袋同樣1/13日開賣，目前已賣破70萬份，完銷率超過8成。

▲OK mart新春福袋只要100元。（圖／業者提供）