雨天穿運動鞋險滑倒釀悲劇　消基會籲政府檢討「鞋具」防滑標準

▲消基會籲政府檢討「鞋具」防滑標準。（圖／消基會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

日前作家劉墉在臉書上披露，作家劉墉於臉書披露雨天穿要價數千元知名運動鞋外出，竟險些滑倒。消基會今（28日）表示，坊間不少標榜防滑性的鞋品充斥市面，但其真實性缺乏國家標準予以規範，呼籲主管機關儘速檢討一般鞋具的國家標準，並訂防滑標準並規定業者揭露資訊。

消基會表示，市售運動鞋、球鞋商品百百款，但舉目所見，產品的業者無不號稱具有減震、彈力、防滑的功能，其訴求不僅多元，產品的設計，也越見新穎化，而價格竟從百元到近萬元價格者都有，各有擁護與愛好者，產品幾乎人腳一雙。依據國家標準規定，鞋具鞋底的防滑性檢測，除了在工作職場專用、應裝有護趾片的安全鞋與防護鞋等兩類特定鞋具，必須事先強制送經濟部標準檢驗局檢驗，符合國家標準，才能上市販售。安全鞋及防護鞋具有防護部分，可以保護穿著者在可能發生之事故中免於傷害之鞋類。

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消基會認為，在鞋具的設計與製作的原理及實務上，防滑力是鞋子最基本的機能，係透過鞋具的大底抓地力達到防滑目的。然消費者對於鞋具防滑設計原理甚少知悉，以致購買之鞋具，使用時不免發生滑倒意外，造成消費者不同程度的身體健康或財產損害，這點有賴政府立即檢討，並督促業者應如實揭露各款運動鞋及布鞋的防滑能力與摩擦係數資訊、依法標示商品使用方法與注意事項警語，以保障消費者使用安全與消費權益。

針對現行鞋類的商品標示、使用方法、和注意事項應如何規範？相關法規是否有遺漏？消基會認為，坊間不少標榜防滑性的鞋品充斥市面，但其真實性缺乏國家標準予以規範，呼籲主管機關儘速檢討一般鞋具的國家標準，納入鞋底摩擦係數測試，以作為市場抽測的法定依據，以及業者遵循的依規。

消基會說明，依《商品標示法》及《消費者保護法》相關規定，主管機關可以儘速要求業者主動揭露防滑力及摩擦係數商品資訊，督促業者在鞋具商品上，清楚標示鞋具的正確使用方法與注意事項，以彌補目前警語與標示普遍不足的缺漏，以致力充實消費資訊，維護消費者的安全與權益。

消基會也針對業者喊話，應針對商品或廣告標榜防滑、止滑、抗滑性能的鞋具，提供可以查驗的檢測資訊，以供佐證，以示負責商品安全。如涉有廣告不實，應儘速下架後，修正產品或廣告資訊，避免誤導消費者。業者亦應依法於商品包裝明確載明鞋具防滑能力及鞋底摩擦係數等資訊，並清楚標示商品使用方法與注意事項警語，建議可於商品吊牌明顯處進行標示，善盡告知責任。

消基會也建議消費者，在選購鞋具時，應依用途及使用目的，選擇合適的鞋具，購買時應要求銷售人員提供機能性的佐證資料，才不會迷失在時尚流行的漩渦中。此外，鞋類因使用目的不同，取材、設計的考量各有差異，建議國人應依使用目的，正確使用鞋具，若遇雨天，應穿著鞋材及鞋紋具防滑力的產品。此外，建議民眾應定期檢視鞋底紋路耗損情形，如鞋跟處的紋路溝痕深度少於2公厘，應避免在雨天使用，如鞋跟紋路呈現磨平狀，就應進行更換，降低使用上的風險。

