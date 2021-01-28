年輕人走進來了！民進黨新竹市黨部公布新視覺　發想概念曝光

▲新年新未來！民進黨新竹市黨部公布新視覺、新制服。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

記者陳俊宏／綜合報導

持續求新求變！民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名，27日公布全新的黨部視覺系統和黨公職制服；此外，也在農曆年前製作精美的「濃、純、香」牛年紅包袋，以及限量版城市手繪小手札，提供市民朋友免費索取。

陳建名說，新設計是由年輕團隊所共同發想，民進黨DPP英文簡寫加上聚焦台灣的圖騰，右臂上「挺新竹」的刺繡臂章，凝聚新竹隊的團結；市黨部透過嶄新的識別系統，更現代化的面貌亮相，提醒著大家「我們一直都在」。他表示，黨務部門也會呈現全新的特色，引導團隊提更多創新多元的公共服務，共創2021嶄新的面貌與未來。

陳建名指出，上任主委半年來，市黨部嘗試辦理多元的活動課程，包括時下最盛行的親子手作，或是日文學習、情緒管理講座等等，吸引不同層面的市民走入黨部；同時黨部也走出戶外，結合黨籍議員開辦行動服務站，都是希望跟人民在一起，讓市黨部成為跨年齡、跨族群的全民市黨部。

▼民進黨DPP英文簡寫加上聚焦台灣的圖騰。（圖／民進黨新竹市黨部提供）



▲▼民進黨新竹市黨部公布新制服。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

▲▼「濃、純、香」牛年紅包袋提供市民朋友免費索取。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

▲▼限量版城市手繪小手札提供市民朋友免費索取。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

▼新年新未來！民進黨新竹市黨部公布新視覺、新制服。（圖／民進黨新竹市黨部提供）