超神準！英軍狙擊手「只開一槍」引爆炸彈　擊斃5名聖戰士　

▲狙擊手914公尺之外一槍擊殺5名聖戰士。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國特種空勤團（SAS）一名軍官展現高超狙擊技巧，在3000英尺外僅用了一槍，就擊斃一名伊斯蘭國（IS）聖戰份子，連帶引爆他身上的炸彈，造成周圍共5人死亡，還包含了一名IS的高級指揮官。

根據《每日星報》報導，SAS去年11月在敘利亞執行任務時，一名擁有20年資歷的中士在監視一座炸彈工廠時，收到基地指示，將一名身上綁有自殺炸彈的聖戰士擊斃，再向一旁的高級指揮官開槍。結果這名中士展現高超狙擊技巧，直接從3000英尺（約914公尺）之外，一槍貫穿聖戰士胸膛，連帶引爆身上炸彈，造成周圍共5人死亡，根本不需耗費第二槍。

消息人士指出，這槍其實非常運氣，因為通常對付自殺炸彈客會瞄準頭部，但狙擊手距離太遠，只能瞄準胸膛，他們也是在清理現場時才發現，炸彈背心是被槍打穿，而非聖戰士自行引爆。

據了解，這名中士後來獲得一頂寫著「長程死神」（Long Range Death）的棒球帽作為鼓勵。目前全世界狙擊開槍距離最遠的是一名加拿大的狙擊手，在2017年從1萬1319英尺（約3450公尺）外，開槍擊落伊斯蘭國戰鬥機。



He made the shot from 3,000ft away 由 Daily Mail 發佈於 2021年1月24日 星期日

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