　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣豬證明標章地圖」秒搜產地　天天外食也不擔心

我們想讓你知道…天天外食也不用怕！

文／LOOKin

▲（圖／LOOKin編輯攝）

2021年國人最關心也最受矚目的政令莫過於含有萊克多巴胺的豬肉開放進口一事，雖然超市與賣場的包裝販售會標示產地來源，傳統豬肉攤的溫體豬也不用擔心，但是外食族又只想吃台灣豬的人該怎麼買、怎麼吃呢？不用慌，行政院農業委員會推出了線上「台灣豬證明標章地圖」，只要透過地圖定位搜尋周邊，使用台灣豬的店家一目了然，甚至直接搜尋店名也可以，超級方便。

「台灣豬證明標章地圖」使用說明

1.自動定位

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這款地圖無論是利用手機或是電腦都能搜尋使用，打開系統後會自動搜尋定位妳的位置，周邊使用台灣豬的餐廳店家，便會以台灣豬標章標示所在位置。

2.關鍵字查詢

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

除了自動定位的「被動」搜尋方式，也可以利用關鍵字主動搜尋店家名稱，直接確認該店家是否有登記使用台灣豬證明。

3.地理書籤

▲（圖／LOOKin編輯攝）

右上方的地理書籤功能，可以一覽全台縣市，當人到外縣市的時侯也能搜尋，照樣安心！

4.TGOS門牌地址查詢

▲（圖／LOOKin編輯攝）

TGOS則可以直接以地址來做搜尋，想以遠端查詢也沒問題！

「台灣豬證明標章地圖」官方VS.網友版本介紹

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

另外，除了這個由農委會設立的網站，強大的網友也自行製作了一個「台灣豬證明標章地圖」網站，不過資料來源同樣來自行政院農業委員會開放平台，可以信任。

▲（圖／LOOKin編輯攝）


這個網頁的界面與使用方式上，邏輯與官方的差不多，不同的是圖示改以綠色五邊形，並且增加了導航功能！

以上兩個網站都很實用，大家可以多多利用喔！

臺灣豬證明標章地圖 農委會官方版本 https://scene.coa.gov.tw/taiwanpork/

臺灣豬證明標章地圖 網友版本 https://kiang.github.io/taiwanpork/

延伸閱讀：

淘汰的3C平板舊電腦怎麼處理？原來「全家小7」就能回收→個資安全不外洩、還有回饋金！

IKEA最紅鯊魚娃娃有悠遊卡！3款爆可愛鯊鯊只送不賣、快約親朋好友一起出動蒐起來♥

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活
交往3年！女友撒嬌過年紅包「1張台G電」給娘家　未婚夫臉綠
周天成生涯首度闖進年終賽4強　王子維、麟洋也確定晉級
快訊／郎朗愛妻生了！　親曬「寶寶小手」萌照報喜
玖壹壹開餐廳慘遭客訴！　健志氣炸飆罵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣豬證明標章地圖」秒搜產地　天天外食也不擔心

刈包店「史上最爆滿」內湖人驚：在排什麼？　尾牙暗黑寓意曝光

疫調人員壓力狂飆　暖心餐廳贈套餐「力挺守護桃園」

化學兵桃園大消毒　指揮官錯過兒出生：取名「慶國」盼以台灣為傲

文化部政務次長彭俊亨2/1卸任！接任人選未定　李永得表達感謝

百年前防疫「消毒班」出勤老照片曝光！國家攝影文化中心官網亮相

交往3年！女友撒嬌過年紅包「1張台G電」給娘家　未婚夫臉綠網打臉

「地震與核爆怎麼分」被蔡英文考倒！鄭明典解答：兩者地震波不同

台灣最經典恐怖片！眾影迷狂推「1本土神作」：長大不敢再看

為愛環島20年　台大「口腔衛生服務隊」偏鄉小學義診衛教

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「台灣豬證明標章地圖」秒搜產地　天天外食也不擔心

刈包店「史上最爆滿」內湖人驚：在排什麼？　尾牙暗黑寓意曝光

疫調人員壓力狂飆　暖心餐廳贈套餐「力挺守護桃園」

化學兵桃園大消毒　指揮官錯過兒出生：取名「慶國」盼以台灣為傲

文化部政務次長彭俊亨2/1卸任！接任人選未定　李永得表達感謝

百年前防疫「消毒班」出勤老照片曝光！國家攝影文化中心官網亮相

交往3年！女友撒嬌過年紅包「1張台G電」給娘家　未婚夫臉綠網打臉

「地震與核爆怎麼分」被蔡英文考倒！鄭明典解答：兩者地震波不同

台灣最經典恐怖片！眾影迷狂推「1本土神作」：長大不敢再看

為愛環島20年　台大「口腔衛生服務隊」偏鄉小學義診衛教

吃火鍋藏「暴肥3關鍵」湯底先踩雷！醫驚揭3口味超可怕

春節醫療不打烊　大林慈濟及長庚醫院任重度級急救責任醫院

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

嘉義市春節垃圾收運日期表出爐　初一至初四停止收運

嘉義市鼓勵借閱電子書　防疫提升座位調整梅花座

陽岱鋼結束隔離去球場練習　戴厲害的台灣口罩很透氣

阿沁「2年前被誤解」吐F.I.R.解散內幕！喊話Faye「世紀同台」

誠品書店期間限定店進駐嘉美館 　網美文青必追打卡點

嘉縣呼籲注重勞工權益　春節期間出勤工資加倍發放

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

12萬年終all in包給岳父母　名律師勸：這種老婆要珍惜

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

柯文哲令「破千例停班停課」　陳時中回應

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

部桃群聚最新病毒序列比對出爐！

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

更多熱門

相關新聞

國台辦禁台灣豬輸入　政院回應了

國台辦禁台灣豬輸入　政院回應了

台灣今年起開放含萊劑美豬進口，中國大陸國台辦表示嚴禁台灣生產或轉運肉類產品輸入。對此，行政院秘書長李孟諺28日表示，中國在103年時因口蹄疫等食安理由，停止台灣豬肉、雞肉及加工品輸入，因此這次國台辦宣布實質上沒有太大意義跟衝擊。

農委會：2014年起台灣豬產品就沒輸出至大陸

農委會：2014年起台灣豬產品就沒輸出至大陸

大陸嚴禁台灣豬輸入　 陳吉仲無法回應

大陸嚴禁台灣豬輸入　 陳吉仲無法回應

Dior「雲朵迷濛藍包」詢問度超高

Dior「雲朵迷濛藍包」詢問度超高

餐廳門口張貼「本店使用佩佩豬」！網全笑翻

餐廳門口張貼「本店使用佩佩豬」！網全笑翻

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網台灣豬地圖

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面