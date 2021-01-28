「台灣豬證明標章地圖」秒搜產地　天天外食也不擔心

文／LOOKin

2021年國人最關心也最受矚目的政令莫過於含有萊克多巴胺的豬肉開放進口一事，雖然超市與賣場的包裝販售會標示產地來源，傳統豬肉攤的溫體豬也不用擔心，但是外食族又只想吃台灣豬的人該怎麼買、怎麼吃呢？不用慌，行政院農業委員會推出了線上「台灣豬證明標章地圖」，只要透過地圖定位搜尋周邊，使用台灣豬的店家一目了然，甚至直接搜尋店名也可以，超級方便。

「台灣豬證明標章地圖」使用說明



1.自動定位



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這款地圖無論是利用手機或是電腦都能搜尋使用，打開系統後會自動搜尋定位妳的位置，周邊使用台灣豬的餐廳店家，便會以台灣豬標章標示所在位置。

2.關鍵字查詢

除了自動定位的「被動」搜尋方式，也可以利用關鍵字主動搜尋店家名稱，直接確認該店家是否有登記使用台灣豬證明。

3.地理書籤

右上方的地理書籤功能，可以一覽全台縣市，當人到外縣市的時侯也能搜尋，照樣安心！

4.TGOS門牌地址查詢

TGOS則可以直接以地址來做搜尋，想以遠端查詢也沒問題！

「台灣豬證明標章地圖」官方VS.網友版本介紹

另外，除了這個由農委會設立的網站，強大的網友也自行製作了一個「台灣豬證明標章地圖」網站，不過資料來源同樣來自行政院農業委員會開放平台，可以信任。



這個網頁的界面與使用方式上，邏輯與官方的差不多，不同的是圖示改以綠色五邊形，並且增加了導航功能！

以上兩個網站都很實用，大家可以多多利用喔！

臺灣豬證明標章地圖 農委會官方版本 https://scene.coa.gov.tw/taiwanpork/



臺灣豬證明標章地圖 網友版本 https://kiang.github.io/taiwanpork/

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