餐廳門口張貼「本店使用佩佩豬」！網全笑翻：老闆很討厭小孩？

▲有網友發現一間餐聽門口出現疑似「兒童不友善」標示。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

有些餐廳會在門口標示特別服務，像是寵物餐廳、親子餐廳，都會標出「友善的規定」。不過一名網友近日卻發現，某家餐廳在門口張貼了一張「兒童不友善」標示，讓他好奇詢問是哪間餐廳，笑稱「想到現場朝聖」。

一名網友24日在臉書社團「爆系知識家」分享了一張照片，表示他無意間在網路上看到一張餐廳門口的截圖，在餐廳店門口標榜使用「台灣豬」的底下，竟貼了另一張「本店使用佩佩豬」的標示，讓拍攝者開玩笑說這間是「兒童不友善餐廳」，原PO覺得非常有趣，直呼「請問有人知道這家寫著使用佩佩豬的店家在哪嗎？」笑翻一片網友。

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▲餐廳竟貼出「本店使用佩佩豬」的標示。（圖翻攝自Facebook社團／爆系知識家）

貼文曝光後，搞笑的內容笑翻一票網友，紛紛留言表示，「兒童止步新招」、「來本店用餐送限量佩佩豬拼圖」、「很幽默的店家」、「小孩在門口就哭了，不會進去。」、「笑死」、「小孩看到應該會大哭」、「這個太地獄了吧」、「看來老闆有陰影，很討厭小孩」、「還有哪個小朋友，想要學佩佩豬，在泥巴坑跳上跳下的啊？」

不過原PO也在留言區貼出新聞連結表示，這間店是一間咖啡廳，並沒有販售豬肉相關的產品，會這樣寫是因為在年初時收到政府通知必須貼上豬肉來源的標示，讓店家相當無奈，只能在標示上填寫店內唯一的豬肉「佩佩豬」。