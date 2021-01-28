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女明星通告結束後都在做什麼？倪雅倫維持超強活動力秘訣大公開！

▲跟著ETtoday小編一起直擊女明星通告結束後都在做什麼。（影／ETtoday）

▲台鹽,台鹽關鍵錠PLUS,關節,行動力。（圖／翻攝自影片）

▲想要維持零死角美貌與健康的體態，除了養成運動習慣之外，倪雅倫也曝光自己的保養秘訣。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

螢光幕上光鮮亮麗的明星，總是自帶光芒，不管從左邊看右邊看、45度角還是360度通通零死角，這種非常人的體態與美貌究竟如何養成？ETtoday本次就直擊倪雅倫「下班後」的生活，一起來看看女明星工作以外的時間都在做些什麼！小編來到東區與剛結束通告的倪雅倫會合，不意外地，倪雅倫正準備要前往健身房，更對小編發起「看誰先到健身房」的健走競賽，涉世未深的小編也相當阿莎力地接受挑戰，沒想到短短路程小編已經被倪雅倫甩在身後，小編三步併兩步還只能遠遠看到倪雅倫的車尾燈，到了健身房門口，竟然還要走樓梯上去？！再怎麼心不甘情不願，小編頭都洗一半了當然只能繼續洗下去，沒想到後面等著她的，沒有最崩潰、只有更崩潰！

▲台鹽,台鹽關鍵錠PLUS,關節,行動力。（圖／翻攝自影片）

▲台鹽,台鹽關鍵錠PLUS,關節,行動力。（圖／翻攝自影片）

▲台鹽,台鹽關鍵錠PLUS,關節,行動力。（圖／翻攝自影片）

進到健身房內，不管是Super Lunge、Spider Kick還是Squat，倪雅倫都維持一貫地優雅美麗，鏡頭一轉，小編不是氣喘如牛就是已經自我放棄，開始偷懶滑手機，一連串動作做下來，小編雙腿已經抖到不像話，開始後悔自己好傻好天真，倪雅倫一派輕鬆地做完運動後看起來更加神清氣爽，讓小編崇拜不已：「你怎麼工作完還能這樣運動啊？到底怎麼做到的！可以教教我嗎？」

▲台鹽,台鹽關鍵錠PLUS,關節,行動力。（圖／翻攝自影片）

▲台鹽,台鹽關鍵錠PLUS,關節,行動力。（圖／翻攝自影片）

看到小編誠心誠意地發問，倪雅倫當然也不藏私！直接拿出他的秘密武器「台鹽關鍵錠PLUS」，表示自己每天都會固定吃兩顆，產品說明指出，「台鹽關鍵錠PLUS」主打關鍵保健，含有台鹽專利「非變性二型膠原蛋白collaFix」，將純度活性拉高到80%，高於業界的3～5%，有助於從事腳部重度使用的工作（如：教師、專櫃人員、工程師、勞工⋯⋯等）或是經常進行健身、運動的人維持靈活行動力，除此之外，專利薑黃可提升舒適感、輔助胡椒鹼提升吸收率；除此之外，軟骨素亦能保持水分並維持行動順暢度，也難怪倪雅倫通告結束後還能維持體力、勤上健身房自我鍛鍊。

▲台鹽,台鹽關鍵錠PLUS,關節,行動力。（圖／翻攝自影片）

想要擁有靈活的活動力，但是市面上的營養補充品百百種，到底怎麼挑才對？台鹽表示，活性完整的膠原結構才可被辨識啟動保護，效能更可提升4倍，葡萄糖胺更有純度差異，「台鹽關鍵錠PLUS」葡萄糖胺純度達99%以上，而軟骨素＋維生素C相互搭配作用，除了補充關鍵營養素之外，還能促進膠原蛋白形成，歐洲品質獎monde selection及國家生技品質獎SNQ肯定。

即日起～3/8，台鹽推出促銷組合，2瓶關鍵錠PLUS（90粒／瓶）＋金盞花葉黃素膠囊EX+只要3480元，如果你是經常需要久站或是腿部會大量勞動的人，關鍵保養可得從現在開始，倪雅倫也叮嚀小編：「顧好身體健康，就是美麗的不二法門。」適逢過年送禮旺季，不妨揪親朋好友買起來，家中長輩送好送滿。

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