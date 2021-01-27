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返台人數28日將達高峰！桃園居檢服務中心忙翻　鄭文燦加油打氣

▲桃園市長鄭文燦27日視察居家檢疫服務中心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦27日視察居家檢疫服務中心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於衛福部桃園醫院爆發醫護人員群聚感染、農曆春節台商返鄉過節，桃園市居家隔離與居家檢疫人數攀升，市長鄭文燦27日視察居家檢疫服務中心時表示，因應疫情升溫，截至26日為止，本市列管居家隔離人數共1371人、居家檢疫人數則有5237人，預估28日返台人數將達高峰，感謝同仁提供居家檢疫服務並陪伴度過隔離檢疫期，讓社區感染風險減至最低。

▲桃園市長鄭文燦27日視察居家檢疫服務中心，並頒贈禮券給同仁鼓勵為防疫工作奉獻心力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長鄭文燦27日視察居家檢疫服務中心，並頒贈禮券給同仁鼓勵為防疫工作奉獻心力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦27日上午視察設置在市府民政局的居家檢疫服務中心，並頒贈禮券獎勵同仁。他指出，居家檢疫服務中心，主要以提供居家隔離及檢疫民眾生活所需相關服務，包括就醫、用餐、垃圾清運、用藥諮詢，或其他檢疫事項，工作相當繁瑣，近期因居家隔離、檢疫人數攀升，為擴大居檢服務中心服務量能，市府社會局、教育局與勞動局同仁都加入服務行列，以輪班方式協助各公所追蹤關懷居家檢疫人員，並接聽諮詢電話，平均每日約有150通電話，由同仁提供居家檢疫相關資訊。

▲桃園市居家檢疫服務中心人員忙著接聽市民諮詢相關防疫電話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市居家檢疫服務中心人員忙著接聽市民諮詢相關防疫電話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃市居家檢疫人數已達5237人，其中不少旅居國外遊子為趕在除夕前結束居家檢疫，預估在本月28日前返國，根據統計，民眾來電多數是詢問防疫旅館訂房事宜，目前本市防疫旅館使用率約達80%，後續則委由市府觀旅局視需求彈性處理，必要時可協調旅館飯店業者增加開放樓層；由於居家檢疫與隔離人數較多，主要設籍在桃園，他已請同仁一定做好貼心服務，陪伴民眾平安度過隔離檢疫期，讓社區感染風險降至最低，並防堵疫情擴散。

市府民政局局長陳靜航說，針對部桃專案擴大匡列居家隔離對象，民政系統負責發送關懷包，送達居家隔離通知書等任務，其中關懷包物資預計本月29日前可達1萬3000多份，目前已收到400份居家隔離通知書，為爭取時效，部分先由服務中心工作人員掃描後，透過Line或e-mail傳送給民眾，再由公所送達正本通知書，本月25、26日已掃描後傳送約101份隔離通知書，居家檢疫服務中心也會因應疫情變化，調撥人力完成各項防疫工作。

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