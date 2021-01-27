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期間限定！麥當勞超夯「招財薯來堡」回來了　加碼吃爆餡紅豆派

▲▼麥當勞薯來寶。（圖／業者提供）

▲麥當勞薯來寶重磅回歸。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接農曆新年，人氣速食品牌「麥當勞」年年都超夯的「薯來堡、招財福堡」重磅回歸了，厚實肉排淋了黑胡椒醬搭配鮮脆洋蔥、薯餅，絕對是不少人春節期間一定要吃的美味之一，另加碼登場的還有爆餡紅豆派，即日起至3月9日限時登場或售完為止，趕快把握機會吃起來。

▲▼麥當勞薯來寶。（圖／記者蕭筠攝）

▲薯來寶一次就能吃到肉排及薯餅。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥當勞紅豆派回歸。（圖／業者提供）

▲紅豆派加碼回歸。（圖／業者提供）

麥當勞春節限定「薯來堡」回來了，一共有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞選擇，內餡僅少了薯餅，但飽足感依舊夠；同步開賣的還有季節限定「紅豆派」，酥脆派皮包覆著香甜紅豆餡，暖心又暖胃，即日起至3月9日限時回歸。

▲▼摩斯漢堡農曆新年推出 五福櫻花蝦珍珠堡、吉祥起司和牛堡、地瓜薯條回歸。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡新年推五福櫻花蝦珍珠堡、吉祥起司和牛堡。（圖／業者提供）

另，摩斯也打造全新新春限定新品「五福櫻花蝦珍珠堡」、「吉祥起司和牛堡」，其中，櫻花蝦珍珠堡選用屏東東港櫻花蝦拌入台灣米，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等罪惡海味，再夾入新鮮生菜及微辣蕃茄醬，口感豐富，而和牛堡則嚴選澳洲和牛肉進行油炸後夾進漢堡當中，搭配酸甜柑橘風味醬及生菜，最後淋上濃郁芥末起司醬，大口咬可是吃得到濃郁肉汁。

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美食情報麥當勞摩斯漢堡

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