大媽學網美爬古蹟圍牆拍照　台中文化局：母湯喔！最高罰2000萬

▲大媽學網美爬古蹟圍牆拍照，台中文化局警告，最高開罰2000萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

至今已經超過90年歷史的台中市市定古蹟「聚奎居」，台中市文資處花了6000萬元修復，是不少人喜愛前往拍照的打卡點，但近日卻有大媽遊客為了拍照，竟然攀爬、踩踏聚奎居的柱子和圍牆，讓營運團隊傻眼，文化局也出面提醒遊客，若毀損古蹟，將依法處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科最高2000萬元罰金。

文化局表示，聚奎居是日據時期烏日地區富紳商賈陳紹宗的宅邸，結構是傳統三合院的「ㄇ」字型，建築型式採中西合璧，正身是兩層樓的西式洋樓，左、右護龍是一層樓的傳統中式建築。

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建築年久失修，為了重現風華，文化局與所有權人攜手展開修復和活化，建築師與修復團隊透過縝密的史料蒐集與現地調查，從老照片、書籍紀錄、匠師諮詢、耆老採訪，參考同年代類似風格的建物樣式，試圖拼湊聚奎居失落的殘垣，才還原聚奎居90年前的原貌。

文化局也再次呼籲，古蹟修復不易，請民眾共同愛惜維護，欣賞古蹟時切勿踩踏、攀爬、塗鴉或破壞，若因此毀損古蹟之全部、一部或其附屬設施者，依文化資產保存法第103條規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金。

▲大媽學網美爬古蹟圍牆拍照，台中文化局警告，最高開罰2000萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲至今已經超過90年歷史的台中市市定古蹟「聚奎居」。（圖／記者游瓊華翻攝）

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