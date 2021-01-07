網美打卡秘境大公開！埔鹽20公頃花海美景　有國外的fu

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉南新社區，是中部地區超有名氣的賞花秘境，花田有20公頃，今年為了配合牛年到來，將部分波斯菊花田設計為具蒙德里安風格的「金牛頭」，還有供網友打卡的小橋流水，形成一幅3D立體畫作，讓賞花也能成為一種樂趣，鄉長許文萍也打扮成穿著日本和服美人，在花海的相映下，顯得相當的別緻。

▲▼埔鹽鄉長許文萍巧扮成日本美女，邀民眾賞南新花海。（圖／記者唐詠絮攝）

埔鹽鄉南新社區即將於9日(六)舉行「南新花海藝術節」，鄉長說，現在疫情嚴峻，無法出國，這片花海足以媲美國外田園風情，希望民眾都能到埔鹽，一起來倘佯在大自然的懷抱中，不僅如此，還有稻草人及昆蟲造型玩偶可以打卡拍照。

南新村村長施正賀受訪時表示，邁入第10年的南新花海藝術節，往年都是同色調，今年特別感謝公所撥款購買波斯菊種子，邀請修平科技大學、大明高中合作，將波斯菊花田設計為具蒙德里安風格的黃色「金牛頭」，讓賞花拍照多一層「立體」空間想像。

許文萍說，藝術節當天會有串場表演以及農村高麗菜飯可以享用，還有藝術網美牆、各種裝置藝術等，想當網美、網帥的，花現正開得正美，當天記得帶著相機、手機一起來拍出美美的照片吧。

▲埔鹽南新花海遠觀有吉祥的金牛頭。（圖／翻攝自許文萍臉書）

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