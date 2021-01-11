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119擴大防火宣導暨防火管理人座談會　推廣古蹟防災提升市民財產安全

▲台南市消防局第七大隊特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人座談會」，並在氣象局南區氣象中心，進行古蹟防災搶救及避難收容演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人座談會」，並在氣象局南區氣象中心，進行古蹟防災搶救及避難收容演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊2021年「119擴大防火宣導暨防火管理人座談會」於11日上午9時至下午5時，特別選在中央氣象局南區氣象中心辦理，並結合氣象局古蹟「台南測候所」與中西區公所，共同進行古蹟防災搶救及避難收容演習，提升市民朋友及各類場所消防安全觀念及防災意識。

▲台南市消防局第七大隊特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人座談會」，並在氣象局南區氣象中心，進行古蹟防災搶救及避難收容演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑒於近年國內護理之家及KTV等場所發生火災憾事，這次座談會消防局第七大隊特別邀請轄內所有老福機構、安養中心等護理之家及長照機構一同參與座談，以增進自衛消防編組應變能力，並再次提醒業者春節期間加強自主防火管理，且地毯、窗簾及布幕應使用防焰物品並具備防焰性能，更應落實管制吸煙行為等強化場所消防安全措施，同時也提醒燃氣熱水器業者應正確幫民眾安裝熱水器，且宣導民眾防範一氧化碳中毒的步驟及危險診斷。

▲台南市消防局第七大隊特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人座談會」，並在氣象局南區氣象中心，進行古蹟防災搶救及避難收容演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另針對近期自助洗衣店、瓦斯串接問題及達管制量公共危險物品場所的安全管理，也邀請液化石油氣及公共危險物品業者一同參與座談會，再次宣導零售業者、串接業者及危險物品相關重要法規及配合事項，避免再次發生憾事。

座談會後接續在台灣現存最古老的氣象建築，也是建置在原台南市中心的「台南測候所」進行古蹟搶救演習，這次防災演練著重在古蹟管理人員於災害發生時，如何迅速疏散遊客與文物搶救災害情境演練，並結合中西區公所的收容安置演練，特別的是為了降低對古蹟的傷害，消防人員使用細水霧進行滅火避免延燒，同時演練消防人員受困時，出動RIC小隊搶救受困消防人員，過程逼真。

▲台南市消防局第七大隊特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人座談會」，並在氣象局南區氣象中心，進行古蹟防災搶救及避難收容演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林指出，消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，座談會結合古蹟演練的目的，是要在農曆年前再次提醒轄區業者及民眾對於用火用電的消防安全工作，並提升場所防火管理的能力，同時也加強古蹟所有人、使用人或管理人對於災害之防救應變能力，並能熟練災害發生時應變作為(緊急避難、救護、文物搶救、安置)，提升緊急應變能力以降低災害損失，落實古蹟防救災工作，共同打造更安全的生活環境。

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