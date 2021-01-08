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白臉紅衣女孩驚現彰化！打卡熱點「嚇死人」　她喊：看到會閃尿

▲南新花海藝術節紅衣女孩爆紅。（圖／記者唐詠絮攝）

▲南新花海藝術節紅衣女孩爆紅。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽鄉即將於9日(六)舉行「南新花海藝術節」，主辦單位在產業道路周邊布置稻草玩偶供民眾拍照打卡，其中有1個臉白穿紅上衣跟短裙戴警帽，有民眾說乍看非常的嚇人，要是晚上只看到「一臉白」真的會閃尿，公所說，這是「婦宣隊」的作品，由此可見，花海不用宣傳就因為她爆紅，更歡迎民眾到埔鹽遊玩。

▲南新花海藝術節紅衣女孩爆紅。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲南新花海藝術節稻草人玩偶。（圖／記者唐詠絮攝）

南新花海是中部地區排名前3大的賞花秘境，花田有20公頃，今年為了配合牛年到來，將部分波斯菊花田設計為具蒙德里安風格的「金牛頭」，還有供網友打卡的小橋流水，形成一幅3D立體畫作，讓賞花也能成為一種樂趣，鄉長許文萍日前也打扮成穿著日本和服美人宣傳，在花海的相映下，顯得相當的別緻。

▲南新花海藝術節紅衣女孩爆紅。（圖／記者唐詠絮攝）

▲南新花海藝術節花田玩偶。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，這些稻草人玩偶，有美人魚、海綿寶寶、農夫、還有蜘蛛人等等，都是稻草人比賽後留下來的，社區也將這些稻草人布置在產業道路花田旁，讓民眾從好金路一進到花田，便能看到這些可愛的造型玩偶。

▲南新花海藝術節紅衣女孩爆紅。（圖／記者唐詠絮攝）

許文萍說，這尊紅衣稻草人，是婦宣隊的作品，左手上還著火災警報器，擺在第一個，也就是要請遊客在觀賞花海之餘，都能提高警覺，對災害預防的重要性；藝術節當天會有串場表演以及農村高麗菜飯可以享用，還有藝術網美牆、各種裝置藝術等，想當網美、網帥的，花現正開得正美，當天記得帶著相機、手機一起來拍出美美的照片吧。

▲南新花海藝術節紅衣女孩爆紅。（圖／記者唐詠絮攝）

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