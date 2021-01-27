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新手人妻初二想回娘家！婆婆喊「我兒是外婆帶大」：一起回我家

▲▼失戀,相親,適婚年齡,女子,女。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲新手人妻初二想回娘家，婆婆卻給任務了，讓她很無奈。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

初二回娘家，是台灣台灣傳統習俗，也是每一位嫁出去的女兒最期盼的，不過一名新手人妻卻遇難題。女子表示，和先生討論多次後決定初二一起娘家，不料婆婆希望她和老公一起回婆婆的娘家，讓她無奈直喊「初二就是想回我娘家阿…」。

一名新手人妻26日在論壇Dcard以「初二」為題發文，表示和先生2人討論了多次有關初二回娘家的事，一開始先生表示，他們家「每年都會回媽媽的娘家，所以希望原PO能一起去。」但她想回自己的娘家，就說「我們可以初三中午再過去吃飯啊」，老公雖然回「可是初三大家都回去了就不熱鬧了」，但2人討論後，還是決定初二一起回她娘家。

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不料，到晚上吃飯時，婆婆卻突然問她初二有沒有要去外婆家，因為老公加班不在，她也老實回答「沒有，但我們過年前會先去一趟。」沒想到婆婆竟小小聲說「唉阿嬤年紀都那麼大了，再回去也沒幾次了，xxx（我老公）是阿嬤帶大的欸。」原PO一聽沒有回答，無奈心想，「我初二就是想回我娘家阿，難道老實說不可以嗎…？」

▲想回娘家竟遭婆婆情緒勒索。（圖／翻攝自Dcard）

▲婆婆得知原PO初二不回外婆家時，竟回「我兒子是阿嬤帶大的」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友討論，「叫妳老公自己去阿，妳又不是妳老公阿嬤帶大的」、「回去看生妳養妳的父母錯了嗎？好傻眼的婆婆」、「好阿，初二陪妳媽去看她娘家，那我除夕就先回去了喔，畢竟我媽也要看我阿」、「婆婆的反應是情緒勒索沒錯，但老公也完全不替妳想欸」、「婆婆好特別，老公去看外婆完全ok。問題是為什麼你也非去不可」、「我也剛新婚，憋了超久才跟老公討論，沒想到他竟然二話不說答應讓我除夕就回家，他覺得沒差」、「本來就是要回自己娘家啊～你也是你爸媽的心肝寶貝欸」。

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Dcard過年初二娘家

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