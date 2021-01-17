春節國道恐湧爆大量塞車潮　高公局曝「最好走時段」預測

▲春節連假交通需求以過年返鄉及旅遊旅次為主，初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流，初三至初五以收假北向車流。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假就要到來，高公局表示，全國道交通最大量經常發生於歷年春節期間，而國道容量有限，為避免壅塞請民眾多搭乘公共運輸或利用省縣道替代道路前往。如一定要開車上國道，請多利用國道好走時段上路。

高公局預估較好走時段如下：

1.2月10日~2月13日（小年夜~初二），南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。

2.2月14日~2月16日（初三~初五），北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

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▲初三、初四為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段有可能壅塞至凌晨。（圖／記者陳家豪攝）

高公局表示，2/14、2/15（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段有可能壅塞至凌晨，因此建議南北長途民眾多利用台61替代道路往返，不僅省時又省錢。

若一定要使用國道，請符合高乘載管制的車輛，利用13-18時行駛國1及國3或利用14-21時行駛國5，而乘載1~2人之車輛建議提前於上午10時前之時段出發，或延後至初五再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

高公局呼籲，建議出門前請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，以避開尖峰日塞車時段路段。

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