沒人打掃買菜被罵翻　吳斯懷：100％支持隔離、絕非唱衰

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

部立桃園醫院染疫群聚擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，1月6日至19日出院者、陪病者和同住者都須居家隔離，預估5000多人。但國民黨立委吳斯懷25日卻稱，過年快到了隔離後家事誰做、誰去買菜？引發網友砲轟。對此，吳斯懷表示，百分之百支持隔離，他是體諒這些被隔離的人，絕對不是唱衰這次的防疫。

吳斯懷27日表示，肯定桃園第一線醫護人員的辛苦，也要體諒被隔離的5千的民眾，生活和生計一定會受到影響，希望中央和地方如何配合、能考慮到這些被居家隔離的人的生活和生計，和實際需求，有更細緻、更接地氣的作法，希望能體諒他們。

吳斯懷強調，關心的是5千個人的生活所需，買菜只是一個例子，假定說這個人負責家裡主要的生計，現在被居家隔離，家裡有老人、小孩需要照顧，請問誰來代理工作？所以這些完整配套是需要大家一起來體諒的，希望不要把責任下一個命令就解決了，里長非常辛苦，照顧不過來這麼多的里民，他所居住的地方接到的陳情就是這樣。

吳斯懷提到，醫護人員這麼辛苦，有沒有體諒其家人？這些人被隔離是政府的政策，他百分百支持，但其家人的生活怎麼辦？要不要有一套完整的作法？有這麼多防疫的預算，是不是第一線醫護人員優先給他們，先拿到手上讓他們安心，居家隔離這部分有什麼補助辦法，可以解緩他們在被居家隔離後在生活、生計上的問題。

對於打掃、買菜一說，被網友罵翻，吳斯懷說，要看完他完整的文章，他是體諒這些被隔離的人，桃園醫護人員非常辛苦，也更體諒他們的家人，各種不同的解讀，他個人沒有意見，這是多元社會，各有各的看法，絕對不是唱衰這次的防疫，而是鼓勵，希望體諒做到更周延。

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