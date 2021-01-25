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吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

▲▼立法院衛環委員會,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷對居家隔離人數爆增所引發的民生問題十分不滿。（圖／記者李毓康攝）

實習記者周依儒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急宣布，即起擴大部桃相關接觸者居家隔離措施，陪病、同住者都須列入居家隔離，預計5000人。國民黨立委吳斯懷今（25）日發文指出，過年在即，5000人居家隔離代表有5000個家庭受到影響，那麼在隔離後的家事誰做？誰去買菜等民生問題，卻引來醫護群起痛批「是不是單純肚子餓想哭？」

吳斯懷在臉書上發文指出，因為疫情延燒，指揮中心決議將擴大居家隔離範圍，受影響民眾從1300人變成5000人，但5000人居家隔離就代表著5000個家庭受影響，若算平均一個家庭4人，那就是20000人受限制；除了隔離場所是否充足外，隔離期間上班、上學、老人照護、幼兒照顧等問題該如何解決？加上適逢過年期間，在隔離後家事誰做？誰要買菜等等都是問題。

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▲▼居家隔離天數計算方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲居家隔離天數計算方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

吳斯懷表示，就連鐵齒陳時中都坦言，這5000人中的陪病者、探病者恐怕無法全部掌握，只能協調警政、民政、衛福部等相關單位協助聯繫，但這樣不少人家住桃園、工作在雙北或新竹，是否「雙北、新竹也有潛在風險」，有進出醫院的探病、陪病者、藥商和送貨員都很難追蹤，可能成為防疫破口，該如何因應？

貼文一出後立刻引來醫護群起痛批，台中大里仁愛醫院家庭醫學科醫師吳承羲在粉專《東村誠醫師的診療室》隔空喊話吳斯懷，「啊你之前不是吵著要鎖國、要封城？像武漢、石家莊那樣，都封城了還要買什麼菜？做什麼家事？過什麼年？能活過14天就偷笑了好嗎？還是火終於燒到自己會怕？」

醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》則直嗆，「之前說我們防疫不夠嚴謹，應該研擬局部封城的立委吳斯懷先生，今天又批中央隔離5000人，這樣過年到了誰要買菜？所以你到底是覺得太緊還是太鬆？你是要給建議？還是你只是單純肚子餓了想哭？」

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