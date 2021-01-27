男童撞傷頭部血流不止　歸仁警鳴笛開道17分鐘送到醫院

記者林悅／台南報導

台南林姓男子的兒子頭部不慎撞到貨車後方升降尾門，導致頭部血流不止，台南市警歸仁分局媽廟所警網據報，強勢開道把握黃金救援火速協助林男送成大醫院急診救治，林男夫妻事後向警方致謝。

▲林男的小孩撞傷頭部血流不止向警方求救，員警分秒必爭，強勢開道送醫救人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局媽廟派出所巡佐兼副所長楊茂田、警員張登閔，1月25日晚上6時多執行關廟交流道交整勤務，突遇一位林姓男子向員警表示，他的小孩頭部不慎撞到貨車後方升降尾門，導致眉心部位血流不止，當時正逢下班車時間車流量大，塞車情況嚴重心急如焚，不知所措，擔心若因車速慢未能即時送醫，恐有性命之虞，需即刻救援。

員警見車內小孩頭部流血且大聲哭泣，馬上請林民開車跟在員警後方，楊等2員騎乘警用機車在前方鳴放警報器協助開道，前方車輛見警車開啟警報器及警示燈，均配合讓道，約於17分鐘就抵達成大醫院急診室就醫。

事後林男事後與妻小親赴媽廟派出所致謝，對於警方為民服務之熱忱給予高度肯定，還在臉書po文感謝警方即時伸出援手之義舉。

歸仁分局指出，員警接獲民眾求救後，本著「視民如親」精神，協助男子緊急開道送醫，避免憾事發生，充分展現人民保母之精神，深獲家屬感激，歸仁分局將予以表揚。

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