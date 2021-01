英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

▲台灣的防疫措施受到全球肯定。(圖/記者李毓康攝)



記者崔子柔/綜合報導

全球新冠肺炎確診人數已突破1億人,死亡人數則超過214萬人,其中台灣確診病例為890例,7人死亡。英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授馬丁麥克(Martin McKee)則在紀錄片中提到,面對這場「戰疫」,台灣至少準備了20年。

英國《ITV》日前推出紀錄片《疫情爆發:驚動世界的病毒》,其中有段畫面出現台灣的街道景象,並介紹這裡有2400萬人口,只有7個死亡病例。

紀錄片中也提到,在全球經濟受挫的情況下,台灣的防疫政策中沒有採取任何封城措施,2020年的GDP成長率還被預測是2.5%。

馬丁麥克則在片中指出,台灣這次在疫情中的表現實在優異,而它(台灣)為此至少已經累積20年的準備。

▼紀錄片片段。(影/翻攝自推特/@Taiwan_in_UK)



"Taiwan has really been the standout success story in the pandemic... It has essentially been planning for this pandemic for 20 years at least", says Professor @martinmckee in @itvhub documentary 'Outbreak: The Virus that Shook the World'

Watch in full: https://t.co/vhhDMDec2q pic.twitter.com/iAA3hvpOGd