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英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

▲▼台北市信義計畫區,信義區,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣的防疫措施受到全球肯定。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

全球新冠肺炎確診人數已突破1億人，死亡人數則超過214萬人，其中台灣確診病例為890例，7人死亡。英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授馬丁麥克（Martin McKee）則在紀錄片中提到，面對這場「戰疫」，台灣至少準備了20年。

英國《ITV》日前推出紀錄片《疫情爆發：驚動世界的病毒》，其中有段畫面出現台灣的街道景象，並介紹這裡有2400萬人口，只有7個死亡病例。

紀錄片中也提到，在全球經濟受挫的情況下，台灣的防疫政策中沒有採取任何封城措施，2020年的GDP成長率還被預測是2.5%。

馬丁麥克則在片中指出，台灣這次在疫情中的表現實在優異，而它（台灣）為此至少已經累積20年的準備。

▼紀錄片片段。（影／翻攝自推特／@Taiwan_in_UK）

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