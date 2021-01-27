撕破女友小被被10cm　狂道歉「肋骨還慘斷4根」！他哭：不是第一次

▲女友為了小被被，打斷原PO肋骨！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

對不少人來說，小被被是神聖之物，絕不可侵犯！不過有男網友哀號，日前一不小心撕破女友的小被被，結果被女友一陣毒打，害得他肋骨慘斷4根。原PO苦訴，已把小被被縫回去，也真心道歉彌補，無奈女友完全失控，「揍完身體竟然攻擊我的頭部！」神扯故事曝光後，網友急勸「報警驗傷提告！」

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》崩潰表示，日前跟女友在家嬉鬧，一不小心，被她的心愛小被被撕破10公分，自知大事不妙，嚇得原PO趕緊道歉，也把「傷口」縫回去，「我是無意的...而且是很認真的道歉跟彌補」，怎料女友還是氣得對他拳打腳踢。

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原PO被打到送醫院，「我肋骨斷了4根，其他身體上看不到的地方也有瘀青！」原PO緩緩道來，自己身高雖有180公分，仍敵不過女友勇猛身軀，她不到160公分，卻從6歲開始學散打、拳擊，參加比賽都是名列前茅。

原PO悲嘆，被家暴早就不是第一次，過去求助家人跟朋友，卻都得到「怎麼可能你一個快180公分的，打不過不到160公分的？」原PO也只能為愛隱忍，豈料女友這次根本是往死裡猛K，「揍完身體竟然攻擊我的頭部」，原PO當下也一時失控，氣得還手，結果下場更慘。

「我知道打女人不對！」原PO強調，當時是要自我防禦，卻打不過專業選手的女友，如今求助無門，只好藉由社團求援，「想知道是我求助的人不對，還是這種事情真的沒那麼嚴重？」

▲網友不爭氣笑了！（圖／翻攝靠北女友my girl）



文章曝光後，一票網友驚呼「試著攻她中路，不要跟她拚拳」、「練跑步，讓她一圈也追不到你」、「你要不要去驗個傷，你女朋友這樣已經太過頭了」、「職業級手腳等同武器，你確定她愛你？她的愛是施予暴力」、「那還是分手好了，萬一被她打死...」「覺得被女人打很丟臉、不敢求助是嚴重錯誤觀念，趕快分手+報警驗傷提告」、「不管男女都不應該動手，這種就分了阿！還等他打到癱瘓領保險喔」。

不過也有人質疑是幻想文，「肋骨斷四根還可以發文哦？應該早就痛到不能動吧」、「打到肋骨斷4根，醫生沒幫你報警嗎」、「不知道真的還假的，真的話你還是快逃吧」、「還能在這裡寫劇本，下手就不算重了」。

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