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3大族語老師翻譯！門諾醫院推族語衛教影片　醫病關係更緊密

▲▼門諾醫院將癌友衛教影片，透過族語老師轉翻成太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊，提升罹癌後的生活品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院將癌友衛教影片，透過族語老師轉翻成太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊，提升罹癌後的生活品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

原鄉部落長輩在就醫上，常因為聽不懂國語而造成醫病溝通上的困擾，花蓮門諾醫院特地將癌症希望基金會所製作的癌友飲食及治療副作用等衛教影片，透過專業族語老師的協助，轉翻成太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊，提升罹癌後的生活品質。

▲▼門諾醫院將癌友衛教影片，透過族語老師轉翻成太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊，提升罹癌後的生活品質。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
「真的很謝謝門諾醫院的用心」！82歲的張姓布農族阿公說，自己是乳癌患者，雖然也聽得懂國語，但看了族語版的衛教影片後，不僅對於影片內容有更深刻的了解，也因為族語的貼切，不會因為「聽不太懂」而無法落實照護原則。
 
門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，希望藉由這些影片，讓部落長者能夠透過母語的方式，對癌症的飲食以及相關副作用有更多的認識，不僅促進醫病關係的緊密，也透過族語的表達，讓更多只聽得懂族語的癌症患者，對自己的醫療照護更有信心。

▲▼門諾醫院將癌友衛教影片，透過族語老師轉翻成太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊，提升罹癌後的生活品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，希望藉由這些影片，促進醫病關係的緊密，也讓更多只聽得懂族語的癌症患者，對自己的醫療照護更有信心。
 
本身為太魯閣族的門諾醫院癌症中心組長高雅雯說，幾年前在一次門診中，因為有些專業術語無法正確的表達，造成了溝通上的落差，內心無奈之餘，萌生了製作族語衛教影片的想法。恰巧2019年癌症希望基金會製作了「營養師教你用正確飲食，向癌症治療六大副作用說掰掰！」的衛教影片，於是在獲得癌症希望基金會的同意後，委託院內發展部尋求專業的族語老師進行轉譯、配音，終於順利完成，也獲得癌症希望基金會的肯定，且同步放置於癌症希望基金會的官網上，讓全國各地有需要的部落族人都可以看得到。

▲▼門諾醫院將癌友衛教影片，透過族語老師轉翻成太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊，提升罹癌後的生活品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

原住民阿公表示，因為族語的貼切，不會因為「聽不太懂」而無法落實照護原則。

看似簡單的轉譯，其實相當不容易，高雅雯說，光是醫療上的專業名詞，在不同的族群文化，翻譯上也有不同的說法，因此非常感謝族語老師的協助，經過一次次的討論與修正，才能把醫療上的專業名詞翻成一句句白話的族語，讓部落長輩聽得懂、容易做，身體健康更加分。
 
門諾醫院強調，這些族語衛教影片不僅在院內的網站上可以找尋，也會透過手機、平板的運用，在社區進行衛教或是家訪的同時，協助長輩將這些訊息連結加以傳遞，並與更多人分享，甚至還可與家人一起討論，相信不論在飲食、營養以及照護品質的提升上都有很大幫助，未來；門諾醫院也將持續在族語衛教上更盡心力。

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關鍵字：

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