快訊／高市刑大緝毒高手心肌梗塞　葉克膜搶救14天不治

▲高市刑大外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市刑大傳出不幸消息！偵六隊盧姓偵查佐12日因心肌梗塞緊急送醫，開刀加裝心導管後仍昏迷未醒，搶救14天後，今天上午6點仍宣告不治，消息傳回市刑大，許多同事都相當難過。

今年52歲的盧姓偵查佐工作認真，在組內被稱作是緝毒高手。12日盧培基上班時感覺身體不舒服，前往就醫發現是急性心肌梗塞，緊急手術加裝心導管。沒想到盧培基卻出現主動脈剝離狀況，轉院二度開刀，並以葉克膜搶救14天，卻在今天早上6點仍宣告不治。