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搶救急性心肌梗塞成效佳　台南到院前12導程心電圖系統救了42人

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局18日舉辦應用12導程心電圖機搶救冠心病患者感恩記者會，邀請經由119救護車載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患，現身感謝救護人員及時從鬼門關拉回，肯定消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市推動到院前12導程心電圖系統，今年統計至2020年11月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共1096件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共42件，較2019年整年32件足足多了10件，到院前12導程心電圖系統，確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器，成功守護了42個幸福美滿家庭，爾後也會持續督促消防局秉持「做得更好，過得更好」的精神，繼續守護市民的生命安全。

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據衛生福利部資料顯示，心臟疾病為近10年國人十大死因第2名，而其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，心肌梗塞指的是供給心臟血流的冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷或壞死，而目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，建議應於90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率，並避免日後心臟衰竭的憾事，而藉由到院前12導程心電圖的傳輸，有效縮短這黃金90分鐘的搶命時間，可以讓病人提早得到確切的治療。

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，該項工作推動有賴黃偉哲市長對心臟疾病醫療的重視，深知12導程心電圖機器對生命的搶救非常有意義，遂對社會善心人士募集12導程心電圖機器，終能於2020年5月，消防局各分隊救護車全面配置12導程監護儀（ X Series® - ZOLL Medical 17台、創心12導程心電圖機 44台），並與急救責任醫院攜手合作，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，在現場藉由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往台南市具心導管室之8家急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質，今年更將試辦大北門STEMI跳島策略，大北門地區民眾如為疑似STEMI且生命徵象不穩定，消防局119救護車會先行送往佳里奇美醫院接受初步急救處置，醫院醫護人員上車隨行，再原車轉送永康奇美或柳營奇美，可大幅度地縮短接受緊急心導管打通阻塞血管時間，為民眾爭取分秒必爭的心肌梗塞搶救時間。

▲台南市消防局邀請經由119救護車，載送疑似冠心病患者送醫救治而重獲新生的病患現身說法，展現消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局也提醒民眾，一旦發現有疑似急性心肌梗塞症狀如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應儘速撥打119申請救護車求助，並信任專業的救護人員給予之建議，儘早接受12導程心電圖檢查，以透過早期診斷以讓病患接受確切的治療，以減少長期併發症的發生。

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心肌梗塞台南到院12導程心電圖

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