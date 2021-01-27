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中韓領導人熱線40分鐘！文在寅盼兩國「合作防疫」　邀習近平訪韓

▲▼文在寅26日晚間應邀與習近平熱線。（資料照／達志影像／美聯社）

▲文在寅26日晚間應邀與習近平熱線。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅昨（26）日晚間9時應邀與中國國家主席習近平熱線，雙方通話約40分鐘。習近平表示，明年為兩國建交30周年，願與文共同啟動「中韓文化交流年」，期望透過中韓關係未來發展委員會，回顧過去外交成果、建構未來30年發展藍圖，同時高度評價文在推動韓半島（朝鮮半島）無核化上的努力；而文在寅則表示，盼與中國努力推動中日韓領導會議，並合作抗疫，同時邀請習近平訪韓。

綜合韓媒、陸媒報導，習近平在熱線中指出，2020年新冠疫情造成國際局勢丕變，中韓兩國同舟共濟，在推動各領域合作上取得豐碩成果，尤其是快捷通道防控兩國經濟與疫情發展，充分體現中韓戰略合作夥伴關係的高水準，「去年兩國貿易逆勢增長，印證中韓兩國合作互補的巨大潛力，盼加速推動中日韓自由貿易區，並促進RCEP早日生效。」

青瓦台高層指出，習近平在通話中高度評價文在寅在推動兩韓對話、韓半島無核化上的貢獻。

文在寅則表示，期望與中國合作早日完成本該於去年舉辦的韓中日領導人會談，「韓中建交即將於2022年迎來30周年，我非常高興能與習主席共同宣布韓中文化交流年。韓國與中國緊密交流，我希望能推動兩國在防疫、貿易、文化、教育等領域上的合作。」

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲南韓青瓦台持續推動習近平訪韓事宜。（圖／CFP）

根據韓媒《東亞日報》，青瓦台發言人康珉碩（강민석）於26日表示，文在寅邀請習近平安排時程儘速訪韓；對此習近平回應，期盼兩國外交當局能隨時保持聯繫，待疫情穩定、條件成熟後，才能儘速推動訪韓。

而文在寅在通話時表示，期盼在韓半島情勢上中國能扮演具有建設性的關鍵角色；對此習近平回應，中國支持兩韓、美朝間保持對話，同時重視南韓在解決政治議題上扮演的角色，而從北韓今年勞動黨第8次全代會上來看，北韓在對外立場上似乎未阻斷與南韓、美國之間的對話，韓半島的情勢依然穩定。

美國總統拜登就職後，與加拿大、法國、英國等同盟完成熱線，並計畫近期與日本首相菅義偉、文在寅通話。然而習近平卻搶先在拜登之前，要文在寅熱線。外界認為，習近平恐要求南韓勿附和美國打壓中國的行列。青瓦台表示，韓中兩國通話屬於型式上的新年問候，是早在拜登就職的前一年便達成的約定，在意義上與韓美元首熱線不同，盼外界停止過度解讀。

►拜登就職總統！美韓國安顧問「首度通話」談了40分...盼鞏固同盟

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