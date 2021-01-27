美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

▲WHO秘書長譚德塞明年任滿。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電

世界衛生組織執委會議今天閉幕，美國終止退出世衛及強調世衛改革成會議焦點，由於世衛秘書長譚德塞明年首任任滿，美國等國家對秘書長人選角力將是未來一年國際公衛政治大事。

世界衛生組織（WHO）執行委員會主要職責是執行世界衛生大會（WHA）決定和政策，並向世衛大會提供建議，第148屆執委會議在今天結束。

會議自1月18日舉行以來討論了包括2019冠狀病毒疾病（Covid-19）應對、世衛在突發衛生事件領域的工作、加強世衛全球突發事件防範和應對、世衛治理、預算和財務事項、及世衛秘書長選舉程序等數十項議題。

此外，1月19日美國衛生部全球事務辦公室主任格瑞斯比 （Garrett Grigsby）發言時也提到台灣的抗疫經驗和貢獻，支持台灣以觀察員身份參與世衛技術工作。

這次會議逢美國新舊政權更迭，新總統拜登1月20日上任後簽署終止前總統川普的退出世衛程序，另指派美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）出任世衛執委會的美國代表團團長。

佛奇1月21日在世衛執委會上發言時表示美國將重啟美國政府人員與世衛的合作，雖然他稱呼譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）是親愛的朋友，但也強調美國將與各成員國共同努力，進一步推進世衛必要的改革。

此外包括英國及歐盟等各國討論國際及世衛應對疫情、及實施國際衛生條例等報告時也認同需強化世衛功能。

拜登就職前曾表示，在美國與中國競爭，並向北京究責其貿易、科技、人權與其他面向侵犯作為之際，若聯合理念相近夥伴捍衛共同利益及價值，將能使美國處於更強而有力的位置。

若先不考慮疫情影響，根據世衛初步時程，秘書長選舉程序在今年4月啟動，將通知各會員國提出秘書長候選人、8月至10月候選人出席各區域的委員會議，世衛約在10月公布候選人名單，若有多國提出候選人，第一次候選人論壇在11月進行，待執委會成員國聽取候選人願景說明後，2022年第一季可望提出最終3位候選人名單，再由194會員國在2022年WHA年會上投票。

譚德塞在疫情爆發初期多次為中國美言，美國前總統川普指責世衛是中國傀儡，但中國長年在非洲經營對非洲國家有龐大影響力，美國及歐盟現雖然表示支持世衛組織，但尚待觀察是否挺譚德塞連任，在防疫之外，各國對秘書長人選的政治角力是未來一年國際公衛大事。

世衛秘書長5年一任，譚德塞2017當選成為來自非洲區的首位秘書長，首任將在2022年屆滿，這次執委會也討論了選舉技術層面程序，包括研究使用能判讀選票的光學掃描儀及提請今年5月世衛大會上決定候選人旅行經費等議題。