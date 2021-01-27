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17歲高中生賣腎買iPhone！10年後「現況曝光」　媽媽崩潰了

▲▼17歲高中生賣腎買iPhone！10年後現況曝光　媽媽崩潰了。（圖／翻攝自網易新聞）

▲17歲高中生賣腎買iPhone4s，10年後終日臥床、持續接受治療。（圖／翻攝網易新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

安徽一名17歲少年2011年為了趕流行，不惜到黑市賣腎，以購買當時最新上市的iPhone4s。如今10年過去了，母親難過表示，現在兒子長期臥床，190公分的個頭只剩60公斤，需要終生服藥，「若病情控制得不好，可能會得尿毒症，甚至需要換腎...」

2011年智慧型手機興起，一陣「蘋果旋風」也刮進校園，即便售價相當於一個上班族的月薪，仍不妨礙人們對它的瘋狂。當時17歲的小王（化名）還是一名高中生，家中經濟拮据，但為了得到夢寐以求的iPhone、同學稱羨的眼光，他把心思動到了器官販賣上。

當時小王上網找到仲介，談妥賣掉自己一顆腎，還一度妄言「一顆腎對我來說就夠了，為什麼還需要另一個？為什麼不賣它？」不久後，他被黑心仲介帶到湖南郴州一間黑市醫院進行移植手術，以人民幣2萬2000元（約新台幣9萬5000元）的價格賣出一顆腎。

▲▼17歲高中生賣腎買iPhone！10年後現況曝光　媽媽崩潰了。（圖／翻攝自網易新聞）

▲手術後，小王的側腹留下了一道清晰可見的痕跡。（圖／翻攝網易新聞）

出院後，小王如願以償，用這筆錢買了最新款的iPhone4s和iPad，也成功獲得同儕羨慕的眼光，怎料當時手術環境十分惡劣，導致傷口感染，他的身體狀況每下愈況，直到再也瞞不住家人送醫，才發現僅存的左腎早已嚴重受損，被評定為3級傷殘，連生活自理都成了問題。

這些年以來，小王終日臥床，一直在接受治療，不僅被迫中斷學業，無法從事粗活，還得靠家人照護。母親說，孩子身體狀況不好，身高190卻只有60公斤，需要終生服藥，若控制得不好，可能會得尿毒症，甚至還要換腎。

為此，雙親一狀告上法院，從黑市醫院獲賠147萬元（約新台幣637萬元），但這些錢再也換不回兒子的健康。10年前，小王極度渴望的那支iPhone4s，如今價值不過幾百元人民幣，但他付出的代價，將伴隨其一生，永遠揮之不去。

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