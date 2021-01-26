　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站　基隆警駕警車溫馨助返家

▲失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站 基隆暖警駕警車溫馨助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站，基隆暖警駕警車溫馨助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局第一分局延平街派出所在21日8時許接獲民眾報案，稱有一名女子在其工作麵包店拿取麵包，便呆站在結帳檯前。備勤警員王昶勛接獲報案後，立即前往現場瞭解。王員立即向該員家人連繫，後其哥哥到場付清款項，並不斷與店家致歉，親自駕駛巡邏車送兩位民眾返家。

王員抵達時，見一年輕少女站在櫃檯前，神情相當緊張、看起來相當手足無措，報案店員表示，該女子似乎毫無表達能力，問她任何事，皆以搖頭回應，只能請求警方協助。

王員趨前婉言關懷，才發現該女子為關懷人員朱姓女子。王員立即向該員家人連繫，擔心朱女回家過程中又走失，王員本愛民助民的精神，親自駕駛巡邏車送民眾返家。

▲失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站 基隆暖警駕警車溫馨助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王員立即向該員家人連繫，後其哥哥到場付清款項，並親自駕駛巡邏車送民眾返家。

抵達家門時，家中行動不便之外婆親自到一樓向暖心員警致謝，並表示平時只有她與該名失智少女在家，而她又經常偷跑出去。稍早又趁其不注意時獨自離家，正心急如焚準備尋找。

基隆警第一分局延平街派出所善意提醒，若家中有類似情況之親屬，可替其申請防走失手環，或在其常穿著之衣物上縫製連絡方式，或在其經常攜帶之物品上寫地址或電話，萬一產生突發狀況才能第一時間處理，避免憾事發生。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」：算侵害配偶權
台北開第一槍！「本土確診達這數字」將大規模停班課
桃園新人「結清22萬反悔」！婚宴前3天喊卡　餐廳改做愛心便當
LINE將進行維護「5大功能」暫停　時間點揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站　基隆警駕警車溫馨助返家

「護國城市」鄰近桃園全市消毒！新竹市匡列隔離　12人名單曝光

范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

嘉市電動公車全面上線　打造全國唯一「市區完全電動公車」

嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開　粉紫風情超療癒

嘉縣照管專員林佩樺　獲衛生福利部社區金點英雄獎

嘉義市羽化場家屬休息區　首創設置「療癒咖啡BAR」

全國首座寵物認養示範公園　嘉義新港、朴子同步啟用

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站　基隆警駕警車溫馨助返家

「護國城市」鄰近桃園全市消毒！新竹市匡列隔離　12人名單曝光

范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

嘉市電動公車全面上線　打造全國唯一「市區完全電動公車」

嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開　粉紫風情超療癒

嘉縣照管專員林佩樺　獲衛生福利部社區金點英雄獎

嘉義市羽化場家屬休息區　首創設置「療癒咖啡BAR」

全國首座寵物認養示範公園　嘉義新港、朴子同步啟用

亓樂義／美中進入新戰略平衡階段　避免陷於修昔底德陷阱

盧信昌／氣候、能源開發、移民等政策分歧　美國兩黨將正式開戰

林建甫／川普「浩劫過後」　要使美國「重生」拜登還有得忙

台灣少子化》以色列產房爆滿不夠用！猶太家庭給台灣人的啟示（蘇育平）

《女神降臨》黃仁燁是愛家暖男！細數5個迷人之處　書竣派一定要知道

逮到丈夫出軌　醫師娘找偵探…見「鴛鴦入浴」崩潰：那是你學弟！

台灣日職轉播只剩阪神虎　陳偉殷之外難看見

楊晨熙精油按摩…毛巾只包下半身　「渾圓南半球」形狀全被看光！

生重病被丈夫拋下　人妻心寒提離婚：朋友聚會比我生命重要

石木欽案》林忠正／墜落的司法官　像假扮上帝的魔鬼！

好貪吃！黃金獵犬一早起床要飯 無辜大眼賣萌融化網：抱緊處理

地方熱門新聞

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

失智少女店家徬徨　暖警助返家

富豪超多　全國就屬員林市最敢生

嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開

台中大遠百玻璃門無預警自爆

嘉義市文化局「老屋卸妝」計畫

涉挖角竊密　先進光電前總經理6人遭判刑

嘉義市新春音樂會30日登場

嘉市全國唯一「市區完全電動公車」

林佩樺獲衛生福利部社區金點英雄獎

羽化場家屬休息區設置咖啡BAR

新港、朴子全國首座寵物認養示範公園

雲林2對夫妻列居家隔離疫調追蹤

18歲騎士台3線自摔　多處骨折送醫

更多熱門

相關新聞

華山基金會「愛老人愛團圓」　人瑞揮毫祈福

華山基金會「愛老人愛團圓」　人瑞揮毫祈福

華山基金會發起「愛老人愛團圓」，在農曆除夕前為孤老送上年菜、春聯、元宵、義工手作多功能保暖套等共12樣禮。站長們在基隆知名媽祖廟慶安宮，舉辦愛心祈福暨設攤活動，展開三天25日至27日邀請百歲人瑞詹奶奶前來揮毫寫春，期盼在基隆媽慈光庇佑下，年菜經費不因寒流急凍，各界善士大德多加伸出援手。

基隆春聯+紅包　2/1起區公所市府服務台索取

基隆春聯+紅包　2/1起區公所市府服務台索取

衛福部桃園醫院匡列隔離　基隆有14人

衛福部桃園醫院匡列隔離　基隆有14人

「現在沒機車在裝風鏡了？」網曝隱藏危機

「現在沒機車在裝風鏡了？」網曝隱藏危機

望海巷景觀橋工程　林右昌：最美跨海鐵馬道

望海巷景觀橋工程　林右昌：最美跨海鐵馬道

關鍵字：

基隆走失麵包店

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

台北若「1000例本土確診」將停班課

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

孕婦護理師被爆守體溫站：沒良心

鄭爽「把小孩送去領養」證據曝光　張恒爸怒轟

男友幫女同事剝蝦！女友質問竟遭嗆

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面