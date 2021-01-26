失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站　基隆警駕警車溫馨助返家

▲失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站，基隆暖警駕警車溫馨助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局第一分局延平街派出所在21日8時許接獲民眾報案，稱有一名女子在其工作麵包店拿取麵包，便呆站在結帳檯前。備勤警員王昶勛接獲報案後，立即前往現場瞭解。王員立即向該員家人連繫，後其哥哥到場付清款項，並不斷與店家致歉，親自駕駛巡邏車送兩位民眾返家。

王員抵達時，見一年輕少女站在櫃檯前，神情相當緊張、看起來相當手足無措，報案店員表示，該女子似乎毫無表達能力，問她任何事，皆以搖頭回應，只能請求警方協助。

王員趨前婉言關懷，才發現該女子為關懷人員朱姓女子。王員立即向該員家人連繫，擔心朱女回家過程中又走失，王員本愛民助民的精神，親自駕駛巡邏車送民眾返家。

▲王員立即向該員家人連繫，後其哥哥到場付清款項，並親自駕駛巡邏車送民眾返家。

抵達家門時，家中行動不便之外婆親自到一樓向暖心員警致謝，並表示平時只有她與該名失智少女在家，而她又經常偷跑出去。稍早又趁其不注意時獨自離家，正心急如焚準備尋找。

基隆警第一分局延平街派出所善意提醒，若家中有類似情況之親屬，可替其申請防走失手環，或在其常穿著之衣物上縫製連絡方式，或在其經常攜帶之物品上寫地址或電話，萬一產生突發狀況才能第一時間處理，避免憾事發生。

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