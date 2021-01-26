　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

嬰兒（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲4個月大女嬰疑遭無照保母的丈夫劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

謝姓無照保母前年受託幫友人照顧4個月大女嬰，晚上外出倒垃圾時，將女嬰交給丈夫照顧時，女嬰疑遭劇烈搖晃而意識不清送醫，急救後仍有雙眼失明等嚴重傷害，士林地檢署根據醫院鑑定，女嬰傷勢多是人為故意，少數像車禍嚴重外傷才會造成，依「成年人故意對兒童犯傷害致重傷」等罪起訴，並建請法院重判保母丈夫。

起訴指出，謝女是從2019年1月28日起，受託擔任女嬰的全天候保母，星期五再由家長接女嬰回家，期間，女嬰父母曾發現女嬰下巴兩側瘀青，但未特別注意，假期結束後，再把女嬰送到謝女家接受照顧。

2019年2月19日晚間，謝女因為要外出倒垃圾，把女嬰留給丈夫照顧，沒多久就接到丈夫電話，稱女嬰意識不清，要送醫急救，但女嬰最後因視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，雙眼失明住院10天，出院前再被診斷出視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，導致發展遲緩、雙眼失明。

女嬰父母哀痛提告後，謝女否認施虐，她出門前，女嬰沒有異狀，謝女的謝姓丈夫也否認毆打女嬰，辯稱不知道原本坐在椅子上的女嬰怎麼陷入昏迷的。醫院鑑定指出，女嬰傷勢多數是因他人故意行為造成，少數才會因車禍等嚴重外傷所造成。

檢察官認為，女嬰應是遭謝女丈夫以劇烈搖晃等方式對待，導致顱內出血受創，導致女嬰健康長大的機會嘎然而止，無法用正常視覺來認識這個世界，也是父母遭受無法抹滅的傷痛，而謝女也涉嫌對女嬰施暴，導致下巴瘀青，將2人依成年人故意對兒童犯傷害致重傷等罪嫌，並請求法院將矢口否認犯罪的保母丈夫從重量刑。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

3女洗澡驚見「管狀物」伸進來　外籍生認好奇偷拍下場曝

獨／京華城乾屍案揭密　家屬控包商害命…聽到1件事沉默了

到外交部陳情被控妨害公務　藍委北檢再開庭：沒有事啦！

ET快訊
快訊／立院再增1人居家隔離　他「部桃探病12天」
醫院噁男2度在廁所「性侵女實習生」　她崩潰大哭
F.I.R.陸選秀遭批「挺差的」　阿沁邀請Faye回來：這是
持修買寶可夢閃卡「遭詐騙」還被嗆　氣炸公開私訊對話
冷氣團強度升級！　急凍2時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

台東長濱港陣陣柴油味「海面遍佈油花」　海巡投吸油棉救生態

醫院廚師兩度在院內性侵女實習生　她崩潰找前男友哭訴

誆投資坑殺貴婦千萬！詐騙主嫌遭黑白兩道追捕　躲陽明山被揪出

教操作手機！男友人竟狂舔硬來　「還被塞500」她怒喊：口水很臭

快訊／基隆男喝咖啡喝到一半…下秒倒地亡！鄰座顧客嚇傻報警

新光影城購票個資外洩　30消費者接「客服電話」遭詐300萬

投資保本＋8%紅利＋拉下線贈2.4萬↑　假投顧投資外匯吸血5千萬

事務所開幕驚見「官司纏身」賀詞　律師尷尬回：好同學不介意

到外交部陳情被控妨害公務　藍委北檢再開庭：沒有事啦！

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

台東長濱港陣陣柴油味「海面遍佈油花」　海巡投吸油棉救生態

醫院廚師兩度在院內性侵女實習生　她崩潰找前男友哭訴

誆投資坑殺貴婦千萬！詐騙主嫌遭黑白兩道追捕　躲陽明山被揪出

教操作手機！男友人竟狂舔硬來　「還被塞500」她怒喊：口水很臭

快訊／基隆男喝咖啡喝到一半…下秒倒地亡！鄰座顧客嚇傻報警

新光影城購票個資外洩　30消費者接「客服電話」遭詐300萬

投資保本＋8%紅利＋拉下線贈2.4萬↑　假投顧投資外匯吸血5千萬

事務所開幕驚見「官司纏身」賀詞　律師尷尬回：好同學不介意

到外交部陳情被控妨害公務　藍委北檢再開庭：沒有事啦！

亓樂義／美中進入新戰略平衡階段　避免陷於修昔底德陷阱

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

民營金控要注入4000名新血　喊「年薪百萬不是夢」！

年終上看16個月！星國超市分利潤20%給員工　網羨慕：現在就寄履歷

ELEVEN邁向在台第5年　進行2.0升級計畫先改LOGO

陳冠宇、陳聖平年前很溫馨　指導基隆家扶社區棒球隊　

3餐廳瞄準龍蝦控推優惠！這間點套餐秀「新台幣1元」買一送一

快訊／林俊憲助理「部桃探病12天」　自主隔離中

《我的婆婆》導演女兒超正！　22歲鄧雨晨長髮飄仙氣

4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

社會熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！26歲女大生進房通殺

即／基隆男喝咖啡喝到一半猝死！鄰座顧客嚇傻

警政圈裝熟哥癡纏「條通李毓芬」　約會扯斷手闖店咬斷指

雜交趴主揪每月辦5場　派21歲女友上陣實習

公墓女裸屍開膛放血慘死　冷血運將判無期

即／台中男屍詭倒草叢「機車壓身上」！民眾嚇傻

摩鐵3女8男雜交趴　女大生賺6000親吐原因

行員少打一碼　婦人嚇壞衝回農會

人夫求刺激…找小三車震！她羞喊：比較喜歡被硬上

26歲男傳訊疑輕生　陸海空三路搜索中

更多熱門

相關新聞

百日凌虐！1歲童遭重摑逼吸菸...強晃「碎腦」亡

百日凌虐！1歲童遭重摑逼吸菸...強晃「碎腦」亡

高雄一名無照的杜姓保母和男友涉嫌凌虐一名1歲多男童，時間長達3個多月，直到某天晚上，高男不讓男童睡覺，甚至猛烈搖晃男童頭部，造成男童腦傷，最後送醫不治，高分院更一審認定杜女是害死男童的共犯，依傷害致死重傷罪改判11年10月，仍可上訴。

少年無照騎車擦撞！警找到他揭心酸真相

少年無照騎車擦撞！警找到他揭心酸真相

董事長特助超扯工作內容嚇壞網友

董事長特助超扯工作內容嚇壞網友

男嬰疑遭保母重摔「腦出血縫20針」　母出庭淚崩

男嬰疑遭保母重摔「腦出血縫20針」　母出庭淚崩

狠媽生完秒扔窗外！裸嬰9度寒流凍成硬屍

狠媽生完秒扔窗外！裸嬰9度寒流凍成硬屍

關鍵字：

虐嬰保母無照重傷害意對兒童犯傷害致重傷兒童及少年福利與權益保障法搖晃失明

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

請男友幫鏟貓砂　他當鐵板燒在炒

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面