4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

▲4個月大女嬰疑遭無照保母的丈夫劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

謝姓無照保母前年受託幫友人照顧4個月大女嬰，晚上外出倒垃圾時，將女嬰交給丈夫照顧時，女嬰疑遭劇烈搖晃而意識不清送醫，急救後仍有雙眼失明等嚴重傷害，士林地檢署根據醫院鑑定，女嬰傷勢多是人為故意，少數像車禍嚴重外傷才會造成，依「成年人故意對兒童犯傷害致重傷」等罪起訴，並建請法院重判保母丈夫。

起訴指出，謝女是從2019年1月28日起，受託擔任女嬰的全天候保母，星期五再由家長接女嬰回家，期間，女嬰父母曾發現女嬰下巴兩側瘀青，但未特別注意，假期結束後，再把女嬰送到謝女家接受照顧。

2019年2月19日晚間，謝女因為要外出倒垃圾，把女嬰留給丈夫照顧，沒多久就接到丈夫電話，稱女嬰意識不清，要送醫急救，但女嬰最後因視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，雙眼失明住院10天，出院前再被診斷出視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，導致發展遲緩、雙眼失明。

女嬰父母哀痛提告後，謝女否認施虐，她出門前，女嬰沒有異狀，謝女的謝姓丈夫也否認毆打女嬰，辯稱不知道原本坐在椅子上的女嬰怎麼陷入昏迷的。醫院鑑定指出，女嬰傷勢多數是因他人故意行為造成，少數才會因車禍等嚴重外傷所造成。

檢察官認為，女嬰應是遭謝女丈夫以劇烈搖晃等方式對待，導致顱內出血受創，導致女嬰健康長大的機會嘎然而止，無法用正常視覺來認識這個世界，也是父母遭受無法抹滅的傷痛，而謝女也涉嫌對女嬰施暴，導致下巴瘀青，將2人依成年人故意對兒童犯傷害致重傷等罪嫌，並請求法院將矢口否認犯罪的保母丈夫從重量刑。

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