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高雄17歲少年「無照騎車擦撞」挨告！警苦尋找到他…揭心酸真相

▲▼高雄少年阿豪無照騎車發生事故挨告，警找到他揭發心酸真相。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲少年阿豪迫於家境問題，只能打工幫忙分擔經濟重擔，不得已才選擇無照騎車上班。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市一名年僅17歲的少年阿豪（化名）日前無照騎乘機車發生車禍，導致另名騎士倒地擦傷，對方因此提出過失傷害告訴，但阿豪卻屢傳未到，因此遭發布協尋，少年隊警方透過學校教官找到阿豪時，這才得知他的家境，揭發「心酸真相」。

高雄少年隊警方調查，阿豪日前放學後無照騎乘機車，與另名騎士發生擦撞事故，導致對方倒地手腳擦傷，後續雙方賠償金額談不攏、未取得共識，騎士因此對阿豪提出過失傷害告訴；但警方多次寄出傳喚通知書、及法院開庭通知，阿豪卻屢傳未到，因此遭到法院發布協尋。

警方在事發後透過學校教官輾轉找到少年阿豪，他見到員警時相當驚訝，當被問及為何屢傳不到時，阿豪這才道出心酸真相，坦言自己家境不佳，自幼父母離異，由父親獨力一手帶大，原本父親從事廚師工作，勉強還能維持家境，但近年卻因罹患糖尿病而腳趾截肢、脊椎也受傷無法長時間工作，改從事臨時工後，又因疫情影響造成工作機會縮減，家中經濟雪上加霜，逼得未成年的他只好選擇半工半讀，替父親分擔經濟壓力。

阿豪說，雖然自己知道未成年、沒有駕照不能騎乘機車，惟工作地點太遠，交通不方便，只能鋌而走險、騎車去打工；當天上班途中發生車禍後，家裡又因租金問題而搬離原住處，所以才會沒收到通知書。事後警方在製作筆錄後，仍頻頻勸誡阿豪，不論上學或打工，都應選擇適當交通工具才對。

警方指出，18歲以下未成年無照駕駛，每每是因來自家庭的經濟壓力或生活需求，惟無照駕駛不僅違規，且如不幸發生車禍，恐危及生命、財產安全，尤其目前寒假期間，少年隊特別呼籲從家庭、學校教育來讓孩子自我約束，加強學生法治觀念及交通安全知識，讓青少年族群自律，18歲考領駕照後再上路。

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