立院再增一人員居家隔離　林俊憲助理列隔離對象25日起請假

圖文／鏡周刊

針對衛福部立桃園醫院武漢肺炎群聚感染事件，衛福部24日擴大回溯居家隔離對象，估計約5,000人被匡列。立法院今（26日）也傳出有收發室女職員及民進黨立委林俊憲辦公室女國會助理被列入隔離名單。

立法院院方證實，收發室女職員是因其同住家人曾在回溯的6日至19日期間到部桃探病，因此在24日晚間得知指揮中心調度後，主動向立院請假，在家居家隔離，因此昨（25日）起就沒到立院上班，目前她的身體狀況良好。

而林俊憲辦公室指出，該辦公室女國會助理是因家中長輩於指揮中心公告的回溯期間在部桃住院，且該助理曾到醫院內陪病，因此在24日晚間得知擴大匡列居家隔離對象時，曾主動致電1922諮詢專線，確認自己也必須居家隔離，便於25日起請假，目前她身體狀況穩定，每天早晚都會自主量測體溫回報辦公室。

立法院昨已發出公文，通知院內各單位及全體立委，請立委留意所屬同仁相關動態，並依指揮中心規定落實防疫，如有因擴大隔離措施需要居家隔離，請立委通報人事處。

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