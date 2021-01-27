　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

加強防疫！入園實名制　「花在彰化」取消接駁、夜間燈飾、美食區

▲花在彰化取消戶外表演夜間燈飾與美食區。（圖／彰化縣政府提供）

▲花在彰化取消戶外表演夜間燈飾與美食區。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「2021花在彰化系列活動」，因應疫期並配合中央防疫指引措施，相關系列動態展演均全部取消，但溪州公園種植的台灣的花卉，佈置成異國花卉及景觀設計已陸續完成，提醒民眾在春節期間進入溪州公園應配合防疫工作，縣府也會安排駐派人力加強室內外人流管控。

縣府農業處表示，取消的項目包括開幕、閉幕，以及新春特別節目、夜間開園、接駁服務、舞台表演節目、親子遊樂區，還有農特產品展售、美食區等規劃，至於夜間燈飾也取消另行規劃。

▲花在彰化取消戶外表演夜間燈飾與美食區。（圖／彰化縣政府提供）

農業處指出，園區內已經種植的各項花卉，還有主題館已建置濃厚異國風情的花卉佈置，以跟著農產吉祥物遊世界，利用在地草花景觀設計及動物派對大型牆面藝術創作彩繪，已陸續完成，對於民眾入場將採總量管制。

春節期間溪州公園的入園時間規劃9:00-17:00，為加強防疫措施，包括民眾進入園區採實名制登記，全程應配戴口罩，入口處需要量測體溫及手部消毒，同時加強開放場域及廁所等公共空間消毒頻率，也請前來參觀的民眾配合做好園區管制措施。

▲花在彰化取消戶外表演夜間燈飾與美食區。（圖／彰化縣政府提供）

另外，縣府強調，在春節期間，還有在八卦山上有「2021彰化月影燈季」，以異國風情為主要的燈飾主題，像是中國風的「金牛照鴻運」、日本風的「朱紅的鳥居&千鶴祈願橋」、阿拉伯風情的「阿拉丁神燈」等等，璀璨燈飾將於夜晚點亮整個八卦山山頭。活動至110年3月1日止下午6時至10時，也提醒民眾前往時務必配合做好防疫。

▲花在彰化取消戶外表演夜間燈飾與美食區。（圖／彰化縣政府提供）

愛河連撈到2屍袋「男被剁成五塊」，兇嫌刻意放啞鈴仍浮起...

過年換新被！「雙人羽毛被」激殺5980元→800元　暖到賴床不想出門

ET快訊
泰王要立第2王后！貴妃破例上位　公主勸阻被放狗打斷腿
高雄男63瓶汽油「排列火線」　開門見堂妹再點火活活燒死她
女車長去過平鎮某醫院接隔離單！台鐵百人自主健康管理
拜託記者問指揮中心「這重要問題」　前台大醫：求你們了
快訊／部桃院內感染擴大隔離　蔡英文下午首次上火線發表談話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應部桃院內感染疫情　台南36家醫院、103家護理機構全面禁止探病

高雄信昌化工火警...過氧化異丙苯外洩3噸　環保局擬開罰67.5萬

花蓮停車導入智慧化平台更便利　4路段路邊停車格施工管制

加強防疫！入園實名制　「花在彰化」取消接駁、夜間燈飾、美食區

嘉義市醫療院所大整備　年節開設防疫特別門診

失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站　基隆警駕警車溫馨助返家

「護國城市」鄰近桃園全市消毒！新竹市匡列隔離　12人名單曝光

范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

因應部桃院內感染疫情　台南36家醫院、103家護理機構全面禁止探病

高雄信昌化工火警...過氧化異丙苯外洩3噸　環保局擬開罰67.5萬

花蓮停車導入智慧化平台更便利　4路段路邊停車格施工管制

加強防疫！入園實名制　「花在彰化」取消接駁、夜間燈飾、美食區

嘉義市醫療院所大整備　年節開設防疫特別門診

失智少女在麵包店結帳櫃檯徬徨呆站　基隆警駕警車溫馨助返家

「護國城市」鄰近桃園全市消毒！新竹市匡列隔離　12人名單曝光

范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

蔡英文發起挑戰賽「PO一本買的書」　唐綺陽被點名接棒

快訊／下波冷空氣升級強烈冷氣團　最低溫9度時間出爐

陳淞山／江啟臣未制止「避桃令」　黨主席失格不適合連任

台北電玩展「場內容留上限8000人」　北市要求「出多少進多少」

北榮醫赴部桃聊八卦被漏匡？　院方怒駁斥：是支援看診，現隔離中

搶票預備！高鐵228連假「加開102班車」　1/29開放訂票

因應部桃院內感染疫情　台南36家醫院、103家護理機構全面禁止探病

台南破獲「媽媽車手團」　6女「兼差貼補家用」領黑心錢逾2千萬

撿發票回家！妻見「4字」怒質問：這麼巧？　他嚇慘真的不敢了

屏東毒蟲吸毒後無照駕車連環撞4機車　賠350萬換5年緩刑

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

地方熱門新聞

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

失智少女店家徬徨　暖警助返家

富豪超多　全國就屬員林市最敢生

嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開

台中大遠百玻璃門無預警自爆

涉挖角竊密　先進光電前總經理6人遭判刑

嘉義市文化局「老屋卸妝」計畫

雲林2對夫妻列居家隔離疫調追蹤

嘉義市新春音樂會30日登場

嘉市全國唯一「市區完全電動公車」

18歲騎士台3線自摔　多處骨折送醫

新港、朴子全國首座寵物認養示範公園

羽化場家屬休息區設置咖啡BAR

林佩樺獲衛生福利部社區金點英雄獎

更多熱門

相關新聞

梅克爾批中國隱匿疫情！籲合作透明化

梅克爾批中國隱匿疫情！籲合作透明化

新型冠狀病毒疫情至今造成逾200萬人喪生，各種防疫措施讓民眾生活不便，德國總理梅克爾今天在世界經濟論壇批評中國與世界衛生組織在爆發初期隱匿疫情，呼籲應記取教訓。

台鐵車長去中壢某醫院　接隔離單

台鐵車長去中壢某醫院　接隔離單

澳洲國慶日「疫情失憶」　海灘擠滿狂歡人潮

澳洲國慶日「疫情失憶」　海灘擠滿狂歡人潮

母哭歉「後悔讓妳讀護理」　她184字告白：媽我很勇敢

母哭歉「後悔讓妳讀護理」　她184字告白：媽我很勇敢

今明返台高峰　居檢累積近52萬人

今明返台高峰　居檢累積近52萬人

關鍵字：

新冠肺炎溪州花在彰化實名制

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

Keanna經紀人改口道歉了

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

台北若「1000例本土確診」將停班課

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面