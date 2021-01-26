民團指控是違法中資　KLOOK回應：最大資金來源是美國和日本

▲KLOOK財務長莊尚源（上圖左），KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民（上圖右）。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

經濟民主連合智庫召集人賴中強今（26日）指控知名旅遊電商KLOOK為中資違法投資，要求主管機關應依法命其撤資，對此KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民回應，KLOOK最大資金來源為美國和日本，而伺服器是在新加坡，因此指控內容是子虛烏有。

KLOOK在26日完成2億美元的E輪投資，此輪投資由泛亞太區投資公司Aspex Management思柏投資領投，KLOOK財務長莊尚源表示，藉由新一輪融資來達成因應並解決供應商面臨的挑戰，同時能根據新一代消費市場變化做出新的應對，包括大數據管理、即時庫存管理等。

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▲KLOOK深耕台灣市場。（圖／KLOOK提供）

而對於民間團體指控KLOOK為中資團體，KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民澄清是子虛烏有的指控，林耀民表示，KLOOK總部設置在香港，最大資金來源是美國和日本，投資機構包括日本軟銀一期願景基金、美國高盛、美國TCV等，因此請民眾不用擔心，KLOOK並不是中資。

在個資管理部分，KLOOK在全球各地市場會遵照並符合當地法規要求，用戶資料安全也依照各國法規，以台灣來說，台灣用戶資料均是利用美商亞馬遜的Amazon Web Service雲端服務伺服器存儲，而伺服器在新加坡，因此指控與事實有很大的出入。