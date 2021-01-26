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里嶺大橋砂石車驚悚逼機車惹怒網友　里港警追查中

記者陳崑福／屏東報導

臉書社群「八封村─行車紀錄器影片上傳中心」，25日po一段里嶺大橋上一台機車被後方砂石車緊貼超車，機車騎士因氣流風切導致機車不穩的驚險畫面，惹怒網友。▲砂石車里嶺大橋逼機車 。（圖／翻拍自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，以下同）

▲砂石車里嶺大橋逼機車 。（圖／翻拍自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，以下同）

▲砂石車里嶺大橋逼機車 。（圖／翻拍自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，以下同）

▲▼砂石車逼機車、機車騎士驚險閃過。

▲砂石車里嶺大橋逼機車 。（圖／翻拍自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，以下同）

里嶺大橋連絡高雄嶺口與屏東縣里港，每天往來大型車輛相當多，砂石車逼機車的過程，發生在25日早上7點多，整個過程被後車輛的行車紀錄器拍下來，雖只有短短5秒鐘，但過程實在太驚險，讓網友莫不為機車騎士捏一把冷汗，還好機車騎士及時穩住車把，緊急往旁邊的機車道閃，驚險避開，引來網友對砂石車司機的一片撻伐。

有網友對此說：「太誇張了，危險危險影片」；更有網友批評「這是選擇性 眼瞎吧…這駕駛人的家人.如果也被這樣玩、他內心是什麼想法呢？」；另有網友說「這對台灣警察來說可能 違規超車＞危險駕駛」。...

另網友表示「確實騎到旁邊比較安全，但這司機的行為讓人無法接受，太罔顧人命了」、「這就是殺人」；另網友說「這真的太扯了...今天這位騎士還能活著真的純粹只是運氣好」。

里港警方26日下午接獲訊息，將進行了解，依法處理。

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