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陸央行委員：應取消GDP增長目標　避免地方靠借錢拉數據

▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲大陸央行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿日前表示，大陸應從今年起永久取消GDP增長目標，把穩定就業與控制通膨作為宏觀政策的主要目標，「地方習慣性層層加碼，把GDP目標定得很高，從而加大隱性債務的金融風險，因為靠借錢來實現投資拉動GDP比其它辦法都容易。」

馬駿指出，GDP的數字可以作為一個預測，財政部門可以將其作為一個基礎來進行財政收支的預測，投資部門可以將其作為基礎來預測投資行為，但不應該將其作為考核地方政府官員業績的指標。

馬駿提到，2020年初的時候，因為疫情帶來巨大不確定性，無法定GDP增速目標，「定得太高，做不到，但定得太低，又起不到提振信心的作用，所以沒有必要設，去年政府工作報告決定2020年不設當年的GDP增長目標，是非常正確的。」

▼受疫情影響，大陸去年未制定GDP增長目標。

▲兩會,政協,人大,全國政協,全國人大,全國政協十三屆一次會議,第十三屆全國人民代表大會,習近平,中國人民政治協商會議全國委員會。（圖／視覺中國CFP）

馬駿認為，繼續設立GDP增速目標會出現一些問題，「地方習慣性層層加碼，把地方的GDP目標定得很高，從而加大隱性債務的金融風險，因為靠借錢來實現投資拉動GDP比其它辦法都容易，強調GDP考核的情況下，不可避免地會出現一些地方虛報經濟增長速度的問題。」

馬駿強調，把穩定就業、控制通貨膨脹作為宏觀調控的主要目標，是市場經濟下各國宏觀經濟管理的普遍做法，現在，所有的發達國家和絕大部分中等收入國家都已經放棄了GDP增速作為宏觀調控的目標。

馬駿並示警，有些領域的泡沫已經顯現，去年大陸幾個主要的股市指數都大幅上升，接近30％，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。

馬駿指出，近期上海、深圳等地房價漲得不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關，「未來這種情況是否會加劇，取決於今年貨幣政策要不要進行適度轉向，若不轉向，這些問題肯定會繼續，會導致中長期更大的經濟、金融風險。」

不過，馬駿也提到，貨幣政策轉向不能太快，目前大陸通膨不高，CPI今年看上去會更好看，同時，一些地方政府和商業銀行強烈要求要保持貨幣政策的連續性，或者要求轉得非常慢，認為轉得太快會導致項目停工、爛尾、壞帳等問題。

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

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GDP兩會經濟成長增長目標

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