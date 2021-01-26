台南妹「求月老牽線」　1星期見效果慘哭！一票人狂+1：不能懷疑

▲才求完月老，曖昧男竟消失了！（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

月下老人為掌管婚姻之神，總吸引無數男女信奉，祈求早日能脫單！不過有一名女網友哀號，最近好不容易與一位男性友人搭上邊，甚至進展到曖昧階段，因此特地去求月老，希望借助神明牽線，讓兩人順利交往。怎料，擲筊過程超挫敗，根本求不到聖杯，更崩潰的是，一星期後曖昧男居然消失了！

台南一名女網友在《dcard》透露，因身邊極少異性緣，至今已單身2年，好友們實在是看不下去，便在前陣子介紹男性友人給原PO認識，礙於對方住在台北，平時兩人都用LINE談天說地。

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原PO散發出粉色泡泡直呼，雖然還沒見過面，但與男方話題也一拍即合，「有時候會互撩對方之類的，他也說他如果來台南的話，要一起去好多地方玩！」沉浸在曖昧期，讓原PO有想交往的想法，日前靈機一動北上來龍山寺拜拜，並祈求月老能幫忙牽紅線。

不料在月老面前，遲遲擲不到聖筊，原PO哀號，「一直擲不到筊，就覺得超難過，難道我真的要一直單下去了嗎？」正當垂頭喪氣之餘，原PO還抱持著懷疑態度，「我們明明那麼曖昧，應該可以順利在一起吧，月老到底準不準？」

結果一星期後，對方毫無預警消失，原PO心碎滿地哭訴，「真的沒有再回我訊息了呢」，瞬間也秒懂一句話，「真的不要懷疑月老...」。





▲網友幫QQ！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，其中有一則按讚最高，「聽說月老是幫你介紹新對象用的，已經有目標對象又去找月老，他覺得不適合會幫你斬斷，因為老人家會覺得，『嘖嘖， 這個不好，妳等我介紹一個好一點的給妳』，我聽說的」。

留言串中，不少網友也分享類似經歷，「月老 閱人無數，絕對看得比你清楚」、「我也是拜完神明，對象就直接消失，到底是這個對象不好的意思嗎」、「真的月老的話不能懷疑，我跟原po一樣，曾經去月老面前擲筊問一個人，月老也是沒給筊，覺得雙方不適合，沒想到沒多久男生就先提出不適合的話了」、「我也是！ 我問月老爺爺是不是正緣，給我蓋筊，穩聊一個月出去2次，後來聊到一半就消失一個禮拜了」。

▼戀情還沒開始，怎料就結束了。（圖／翻攝PAKUTASO）



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