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挑男友先看「長相或個性」？女大生一面倒推「相處舒服最重要」

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲女大生匿名提問，很糾結不知該選高帥前男友還是超合拍理工男。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

挑選伴侶時，外貌優先或個性先決常成為爭論點。一名女網友近日在「Dcard」發文表示，前男友高大帥氣會穿搭，是團體中的核心人物，雖然有復合可能，但兩人缺乏共通話題，常會不知道怎麼繼續聊，而最近新認識的一理工男外表雖不如前男友搶眼，卻和她相當合拍，讓她糾結不已，也很想了解其他女孩挑選另一半時，會以哪方面做優先考量，PO文一出，立刻掀起熱議。

原PO表示，前男友很帥很高、有健身、會穿搭，又有幽默感，是團體裡的核心人物，不過兩人沒有什麼共同興趣，有時聊天會聊不起來，雖然兩人分手後還是朋友，原PO也有想復合的心思，但難免尷尬。

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男生,情侶,台男,交往（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲女大生表示前男友高帥、有健身又會打扮。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

反觀原PO近日新認識一名理工男，因為興趣相符、頻率很合，常常可以一聊好幾小時，不過對方長相普通，和前男友對比起來落差有點大，又加上原PO自認有點外貌協會，讓她糾結不已，很想了解其他人挑選對象時究竟是優先考慮「外貌」或是「個性」。

貼文立刻引起網友熱議，大多數女大生都表示，外貌順眼就好，相處起來舒服最重要，「長相可以靠金錢去改變，但個性很難」、「學生時代，長得好看；出社會，相處的來」、「愛上了還管什麼長相不長相的」、「選相處舒服的會越看越順眼，不合的缺點會逐漸放大」、「太看重外貌的感情不會長久」、「自己能夠看得順眼就好」。

 
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