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嘉義市寒輔營隊不暫停　寒假活動軌跡表管控

▲▼ 寒輔營隊不暫停 嘉義市政府教育處超前部署並呼籲家長配合填寫寒假期間活動軌跡表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市寒輔營隊不暫停 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎持續升溫，桃園市政府宣布停止寒假輔導、社團營隊，同時學校空間不外借，嘉義市政府教育處表示，寒假期間的防疫作為，市府已及早部署，於結業式當天要求各國中小學於寒假期間填寫活動軌跡紀錄表，並利用「嘉e卡」搭配的校務系統app，加強宣導勤洗手、戴口罩，少出入公眾場所。，同時考量到防疫與家長照顧的需求，寒輔營隊不會暫停，但籲請家長務必配合填寫寒假期間活動軌跡表，做好防疫工作，市府也將隨時注意狀況，滾動檢討。

▲▼ 寒輔營隊不暫停 嘉義市政府教育處超前部署並呼籲家長配合填寫寒假期間活動軌跡表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府教育處寒假輔導不暫停，同時呼籲家長配合填寫寒假期間活動軌跡表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長林立生表示，學校育樂營、國中寒輔班及國小課後照顧等活動，皆於辦理前已掌握名單，每日量測體溫及作好環境消毒等防疫工作，因此暫時不會停辦。倘家長對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者得向主辦學校辦理退費事宜。

▲▼ 寒輔營隊不暫停 嘉義市政府教育處超前部署並呼籲家長配合填寫寒假期間活動軌跡表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府教育處呼籲家長配合填寫寒假期間活動軌跡表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林立生再次提醒各校，為維護學校師生健康，務必用最高規格的防疫措施與謹慎的態度，為學童提供健康的校園環境，希望家長積極與政府配合讓疫情早日獲得控制。

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