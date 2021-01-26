嘉義市寒輔營隊不暫停　寒假活動軌跡表管控

▲嘉義市寒輔營隊不暫停 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎持續升溫，桃園市政府宣布停止寒假輔導、社團營隊，同時學校空間不外借，嘉義市政府教育處表示，寒假期間的防疫作為，市府已及早部署，於結業式當天要求各國中小學於寒假期間填寫活動軌跡紀錄表，並利用「嘉e卡」搭配的校務系統app，加強宣導勤洗手、戴口罩，少出入公眾場所。，同時考量到防疫與家長照顧的需求，寒輔營隊不會暫停，但籲請家長務必配合填寫寒假期間活動軌跡表，做好防疫工作，市府也將隨時注意狀況，滾動檢討。

▲嘉義市政府教育處寒假輔導不暫停，同時呼籲家長配合填寫寒假期間活動軌跡表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長林立生表示，學校育樂營、國中寒輔班及國小課後照顧等活動，皆於辦理前已掌握名單，每日量測體溫及作好環境消毒等防疫工作，因此暫時不會停辦。倘家長對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者得向主辦學校辦理退費事宜。

▲嘉義市政府教育處呼籲家長配合填寫寒假期間活動軌跡表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林立生再次提醒各校，為維護學校師生健康，務必用最高規格的防疫措施與謹慎的態度，為學童提供健康的校園環境，希望家長積極與政府配合讓疫情早日獲得控制。

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