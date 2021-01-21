民眾黨推新節目《踢批批開講Live》　邀名嘴線上談時事

▲民眾黨推出最新節目《踢批批開講Live》。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

繼《踢批批新聞》後，民眾黨再推出全新直播政論節目《踢批批開講Live》，試播集由文創部主任柯昱安擔任主持人，和2位發言人蔡峻維、楊寶楨共同評論近期時事。在1月28日起正式上線後，未來每周四中午12點，將邀請名嘴或是各黨派的委員、議員等，和大家一起在線上談論時事。

民眾黨創立官方Youtube頻道「民眾之聲」後，積極透過網路平台發聲，陸續推出《民眾之聲》、《民眾神回覆》、《講眾點》、《民眾交朋友》、《踢批批新聞》等不同單元影片，盼繼續發揮網路空軍行銷戰優勢。

民眾黨表示，希望透過邀集各黨派政治人物和不同光譜的媒體人及專家學者，打造不只有一種聲音，而是能綜合討論的一個平台，「這不只是民眾黨的發聲管道，而是期盼能真正跳脫藍綠惡鬥，理性探討當周重大時事議題」。而播出時間設定在中午吃飯時間，民眾黨指出，希望讓觀眾輕鬆沒壓力地關心時事，也能觸及到更多關心政治的民眾。

在第一集的試播集中，蔡峻維談到，駐美代表蕭美琴受邀參加拜登就職典禮，被外界解讀為是拜登政府釋出的正向訊息，也顯示了國際關係上的事務很多只能做不能說，但這樣台美關係的進步，是否能代表我國在國際事務的參與度提高？這是要持續觀察的。

楊寶楨則說，萊豬開放進口到底換到什麼，目前還看不出來，不過拜登政府未來對大陸的態度，預期不會像川普時期那樣激化，對台政策或許也會因此有所不同，在美中台三方關係上會變得比較低調務實。未來美中關係若有所緩和，台灣在兩大國之間的生存空間要如何擴大，是該審慎思考和持續觀察的重點。