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安眠藥包餃子、注射心臟！25歲無業女殘忍弒母　慈母因愛枉死

▲▼25歲女弒母。（圖／翻攝自微博）

▲25歲女弒母。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧鞍山市25歲女生寧娟（化名）沒有固定工作，平時和母親一起居住。2019年12月21日，她用失眠的藉口買到了一盒安眠藥，回家後把包了安眠藥的餃子做了標記，特意分給母親吃。當天凌晨3點，寧娟留下遺書後殘忍弒母，隨後企圖自殺未遂。近日，她在法庭上說出弒母的背後原因。

寧娟生於1995年，無固定工作，一直與母親同居，由於沒有穩定收入，自己花銷很大，便逐漸欠下不少網貸和信用卡債務，無力清還。她供述稱，自己一直想自殺，但與母親的感情要好，害怕死後對方會無法承受打擊，所以想先殺母後自殺。

寧娟交代，前年12月21日，她先到醫院聲稱自己失眠，醫生於是為開安眠藥；她回家後用水溶解安眠藥，並將一部分混入餃子餡料中，包餃子煮熟後將有安眠藥的水餃分給母親吃。母親睡覺後，寧娟便準備了1公尺長的鐵絲及塑膠袋殺害對方，並給朋友留下遺書。

▲▼安眠藥,失眠。（圖／pixabay）

▲她把安眠藥混入餃子給母親吃。（示意圖／pixabay）

隔天凌晨3時，寧娟見母親熟睡後決定動手。她先用塑膠袋覆蓋對方口鼻，「開始我是輕輕捂的，我發現我媽醒了，就用左手使勁掐着她的脖子，右手也開始使勁。」幾分鐘後，寧娟怕母親仍未死，就用鐵絲勒住對方的頸部，再用注射器往母親的心臟注射鹽水。

寧娟確定母親死後，先上網將家中飼養的貓狗出售，之後帶着剩下的3隻貓到大連，將牠們贈予友人，自己再於賓館自殺未遂。前年12月24日，其父親發現妻子遺體後報案，警方隨後在在賓館逮捕寧娟。

經鑑定，死者因服用安眠藥，再被人捂壓口鼻及勒壓頸部致機械性窒息死亡。警方查明，寧娟欠下大筆網貸和信用卡透支債務，總共欠款10多萬人民幣。

鞍山市中級人民法院審理認為，寧娟因個人生活原因，厭世輕生，進而故意非法剝奪被害人生命，已構成故意殺人罪。由於她初犯、偶犯，無犯罪前科，自願認罪，酌情予以從輕處罰，遂作出上述判決。

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