台中女弒母未遂…收押百日後發病「高唱佛號」　就醫隔日離奇暴斃

▲左女被延押於台中女監，因精神病發送往醫院治療，不料翌日卻離奇暴斃。（圖／資料照）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中一名左姓女子長年飽受精神疾病困擾，2020年8月間因母親在家誦經聲過大，左女突情緒失控，手持美工刀朝著母親猛刺3刀，造成母親血胸險死；事後左女遭檢方依法起訴，但12月上旬時，被延押在台中女監的左女突然病發，大聲高唱佛號，經送往醫院治療後，翌日突因不明原因倒地、離奇暴斃，對於弒母未遂一案，台中地院依法判決不受理。

判決書內容指出，55歲的左女患有「雙相情緒障礙症」，領有中度身心障礙證明，雖固定回醫院門診領藥服用，但受到刺激時仍會情緒失控、進而出現攻擊行為；2020年8月12日凌晨4時許，左母於家中誦念佛經，因聲音過大打擾到左女睡眠，2人遂於客廳爆發激烈口角拉扯，左女情緒失控，手持美工刀朝著母親胸口猛刺3刀，致左母心包膜積血、左側血胸。

左女行兇後見母親血流不止、傷勢嚴重，嚇得立即報警求助，並將母親送往醫院急救，所幸左母經搶救後撿回一命；左女事後也遭檢警依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴，並由台中地院延押於台中女子監獄。

豈料在案件審理期間，左女12月8日突精神病發，情緒激動於獄中高唱佛號，監所見狀後立即將其送往台中監獄培德醫院治療，但左女在就醫後隔日，向院方人員表示想要如廁，解銬下床不久後旋即倒地猝死，經院方搶救後仍宣告不治。

台中地檢署檢察官經初步相驗，確認左女遺體未有外傷，內臟也無受外力攻擊跡象，確切死因為何仍需解剖釐清。由於這起弒母未遂案仍在審理期間，但被告左女已死亡，因此台中地院依法判決公訴不受理。