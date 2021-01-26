嘉義市羽化場家屬休息區　首創設置「療癒咖啡BAR」

▲ 嘉義市羽化場家屬休息區首創設置「療癒咖啡BAR」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市殯葬管理所於羽化場家屬休息區內設計「療癒咖啡BAR」正式啟用，設有投幣式咖啡販賣機，咖啡館空間設計，搭配柔和燈光、BAR區設有休閒圓桌椅、花飾、掛圖並提供手機免費充電插座，讓治喪家屬在等候親人羽化時段，喝杯溫熱咖啡與家人互訴心聲撫平傷痛，獲得民眾相當好評。市長黃敏惠與殯葬管理所所長盧春霖等眾貴賓與等候家屬寒喧、使用咖啡機、參觀溫馨療癒室，並且稱讚設計師林家再優化療癒咖啡BAR，提供貼心溫暖的服務氛圍。

殯管所呼應市長黃敏惠打造「全齡共享、世代宜居」幸福城市的理念；緣起治喪家屬一句話:「在羽化場家屬休息區等待往生親人火化時間約2個小時，如能有杯咖啡陪伴家屬談談心中的話，是一個非常療癒的服務。」

殯葬管理所於是洽商統一速邁自販股份有限公司設置投幣式咖啡販賣機提供一台試賣，於2020年底12月3日試賣成效很好，投幣飲用率高，民眾反映良好。

▲ 嘉義市羽化場家屬休息區首創設置「療癒咖啡BAR」 溫暖喪親悲情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

殯管所於是再進一步規劃設計「咖啡BAR」小空間，布置柔和燈光、小桌椅、花飾、美照掛圖及手機充電插座，讓治喪家屬在等候親人羽化時段有一個與家人傾吐心聲、商談後續家務善後、平靜紛亂的情緒及提供手機充電的空間，整個場域設置完成後，使用率頗高，為嘉義市殯管所增添一處悲傷療癒的空間，展現貼心溫暖的服務氛圍。

▲設計師林家再 。（圖／記者翁伊森翻攝）

負責設計招牌「療癒咖啡BAR」的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象，讓來這邊的家屬都能享用熱騰騰的咖啡之外，還能稍微休息一下，聆聽音樂，享受片刻的寧靜。

嘉義市羽化場「療癒咖啡BAR」於雲嘉南地區是首創便民服務的作法，對鄰近縣市也可帶動仿效作用，改變民眾對殯管所灰暗、冷漠的觀感，提升整體殯葬服務品質。

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