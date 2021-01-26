過年聚餐看這！台新「牛轉錢坤6%發發發」精選餐廳買一送一　指定通路享最高6%回饋再抽萬元紅包

消費中心／綜合報導

迎接新的一年來臨前是親友聚餐的旺季，如何讓大家盡興又不傷荷包，這時正確使用信用卡就很重要了。打開皮夾找出消費有折扣、刷卡有現金回饋的信用卡就對了。台新銀行Visa信用卡在新春期間祭出現金回饋最高達6%、還有震撼美食界的超強牛饗宴「買一送一」優惠，以及各種餐廳優惠有海陸大餐、滿漢全席、精緻素食吃飽飽，大小聚餐有面子又不失裡子，讓網友大讚「多揪幾攤很可以！」、「美食吃起來、財源犇進來」。

1/20-2/28以及3/1-3/31期間，使用台新銀行Visa信用卡在百貨、量販超市、網購、旅遊、餐飲、保險等指定6大通路刷卡滿NT$38,000，再去下載Richart Life App牛轉錢坤6%發發發限量優惠券，享3%刷卡金回饋(每人每消費區間回饋上限NT$3,800)，含原卡片權益最高回饋6%。另外推薦搭配被稱作「網購神卡」的「@GoGo黑狗卡」，網購9大數位通路可享原本的最高6%再加上牛轉錢坤的3%，最高可享近9%回饋！

想用尊榮饗宴招待親友，也不用擔心荷包失血了，到三月底為止，日期尾數「逢8」，台新銀行就加碼大放送限量搶美饌牛饗宴買一送一優惠券。只要動動手指、下載Richart Life App，在1/28、2/8、2/18、2/28、3/8、3/18、3/28上午10:00，到Richart Life App「優惠券專區」，就有機會搶到美饌牛饗宴買一送一優惠券，像是THE WANG「鹽烤牛小排佐海大蝦套餐」、晶華酒店Robin’ s、和牛涮等等，讓你嚐遍精選美食。台新銀行「牛轉錢坤6%發發發」活動辦法請點此。

另外，台新銀行也精選許多消費者好評餐廳，包括王品集團、知名台菜餐廳欣葉N.Y.BAGELS CAFE、嚴選日系餐廳名店等等（餐飲優惠請點此），只要刷台新銀行信用卡都有專屬優惠，這些美食涵蓋海陸、素食及各種豪華料理，只要你想吃的，用台新銀行一定找得到優惠，但這麼多「誘惑當前」，選擇障礙症發作該怎麼辦？別擔心，《ETtoday》號召網友一起票選「必吃美食」，只要投票還能獲得限量「Richart 實用沁藍提袋 」（共三名）。

▼只要參加互動投票，就有機會獲得限量「Richart 實用沁藍提袋 」。





除了享受精選美食，牛年台新銀行也要狂送100萬，讓大家「牛運當頭賺萬元紅包」，活動期間刷台新Visa信用卡不限通路，單筆滿1,000元就可以獲得一次抽獎機會，有機會直接將10,000元刷卡金直接帶回家（限量100名），集中刷卡消費還有機會賺紅包回來。

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