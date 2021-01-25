釋迦放到發黑還是硬！他好奇「能吃嗎」　網吐槽：價錢才是重點吧

▲網友1300買6顆釋迦，「放到發黑還是硬的」讓他氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他日前在網路上花了1300元購買一箱釋迦，由於剛買來幾乎都是硬的，準備放幾天等軟了再吃，不料果實幾天就全部發黑發霉，讓他非常無奈「請問這樣還能吃嗎」。文章分享後引發網友熱議，許多人認為應該是寒流造成，導致果實未熟成就直接爛掉。

原PO在爆料公社指出，他9日收到了網購寄來的釋迦，一箱6顆1300元不到10公斤，由於剛買來幾乎都是硬的，準備放幾天等軟了再吃，不料數天內果實一直沒有軟，18日甚至直接出現發黑、發霉的情況。

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原PO表示，他後來把釋迦的情況反應給商家，「但商家說應該沒爛，要我們繼續放軟，結果後來就完全發霉了，而且果實還是硬的」、「這能吃嗎，到底什麼原因啊」。他最後也補充，9日那幾天剛好天氣非常冷。

文章分享後引發網友熱議，有人說「之前寒流特別冷，應該是凍壞了」、「因爲天氣冷變成啞巴，沒熟直接爛了，不能怪老闆」、「根據我的經驗，水果沒變熟軟卻發霉爛掉，就是老一輩的人所說啞巴水果」。也有許多人在意「一箱六顆1300，無法忽略的重點」、「1300你還敢買啊」、「也賣太貴了吧，你是不是被坑了。」