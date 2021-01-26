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衝綠島潛水！陽光妹深夜遭性侵驚醒　怒掐「噁男命根」仍失身

▲▼潛水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲結伴到綠島潛水卻遭性侵，小依罹患創傷後壓力症候群...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市39歲廖姓男子2019年帶10名旅伴到綠島潛水，卻趁大家深夜熟睡，偷偷性侵酒醉女團員小依（化名）。當天深夜，小依感覺到異物入侵，驚醒後一把掐住廖男下體，但因酒醉不舒服，先跑到廁所馬桶嘔吐，卻遭廖男從後二度性侵。新北地院審理後，日前依強制性交罪判處3年4個月；如今民事判決也出爐，廖男須賠償100萬元。

根據判決書，小依2019年10月受邀到綠島潛水，期間認識了同行的廖男，一行11人分住2個民宿。當晚她和廖男一共2男4女入住一個房間，睡前大家有說有笑、喝酒談天，直到午夜12點多她喝醉了，才關燈與莊姓女友人同睡一張床，廖男則睡在隔壁。

到了半夜，小依感覺到有一雙手在她的上衣、內褲間游移，甚至大膽指侵，嚇得當場醒來。不過，她酒醉不舒服，加上翻身阻止無效，只好在混亂中一把掐住對方下體，希望藉此嚇阻，怎料她實在太想吐，口中早已充滿嘔吐物，雙頰也因此鼓起，只能先衝到廁所嘔吐。

廖男見狀，假意攙扶小依，一邊按摩肩膀和脖子，但下一秒卻將手伸進衣服內揉捏胸部，並把小依的內褲拉到大腿處，從後性侵得逞。過程中，廖男不斷親吻小依的脖子和嘴唇，一邊逞慾一邊說「妳好可愛喔！」

小依還在酒醉，全身都使不上力，也怕吵醒房內其他人，只能任憑廖男蹂躪，直到後來使出最後一點力氣將人推開，廖男才罷手，2人各自回到床上睡覺。不過，廖男不安分，又將手伸過來侵犯，所幸莊姓女友人剛好醒來，嚇得廖男趕緊裝睡，小依才得以拉著女伴外出，並告知遭侵犯一事。

事後，小依在其他女生陪同下到綠島分駐所報案驗傷。廖男驚覺大事不妙，趕緊用Line傳訊道歉「對不起，我原本是真的想追妳的」，但案經台東地檢署移請新北地檢署偵辦，去年4月依強制性交罪嫌起訴。

▲▼新北地方法院認為他涉犯偽造國幣重罪、有逃亡及反覆實施之虞，依違反《違反妨害國幣懲治條例》、詐欺等罪聲押獲准。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地方法院。（圖／記者陳雕文攝）

新北地院一審依強制性交罪判決3年4個月，但廖男不服，案件上訴高院審理中。至於民事部分，小依認為自由、身體和貞操權遭侵害，又患上創傷後壓力症候群，另求償100萬元。對此，廖男在庭上坦承犯罪事實，也稱願意負擔所有賠償責任、頭期款先給付30萬元，剩下70萬元分兩期給付，並在半年內給付完畢。

新北地院指出，廖男為逞一己私慾，未尊重被害人身體性自主權，竟趁對方熟睡時指侵，又待對方清醒後，無視對方抵抗強行指侵，對被害人人格尊嚴戕害非輕，致使對方陷於極度驚嚇、恐懼及不安，造成其日後身心發展、與異性交往均有難以抹滅之影響，因此判賠100萬元，全案仍可上訴。

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