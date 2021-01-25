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社會 社會焦點 保障人權

何如芸淚控夫送小三房、單獨出遊…王敏錡律師：2人是出外洽公

記者羅志華／台北報導

女星何如芸於2019年4月間，驚傳要與美侖飯店少東王敏錡結束16年婚姻，雙方多次調解仍未達成共識，何如芸另提侵害配偶權訴訟，向王、何姓小三求償500萬元；北院25日開庭，何如芸庭上哽咽表示，王兩度被拍到與小三進出，剛開始說「不認識」，後來說是「朋友」，現在竟改口稱，小三早於2016年就在飯店當員工，讓她完全不能接受。

▲▼何如芸北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲何如芸25日北院出庭，無法接受何姓小三早就是飯店員工的說法。（圖／記者羅志華攝）

今日何如芸仍緊咬王與何女單獨出遊，甚至爆料王送房產給何女，要求調查相關證據，王敏錡律師表示，何女於2016年便在飯店任職，與王是公務出遊，並提出薪資證明、名冊等證據，並認為何如芸應提出「送房產」消息的根據，否則這樣無端調查並不合理。

今日開庭1個多小時，何如芸一開口便哽咽表示，她本來可以忍耐，但王公開帶著小三進進出出，連司機也幫忙接送，讓她毫無尊嚴，更兩度被周刊拍到，第一次王敏錡說跟何女「不認識」，第二次說是「朋友」，到了訴訟，竟說何女早於2016年就在飯店任職，讓她完全不能接受，「我也是飯店的員工，從來不知道何女這個人，他們不可能是公務關係」，要求傳何女本人到庭說清楚；本案將於3月25日續審。

王敏錡透過律師發表聲明：

何如芸小姐指稱王敏錡先生經常高額餽贈何姓女子不動產等指控，不僅未提出任何證據即在訴訟上為主張，其請求調查之證據也與主張事實完全無關，王敏錡先生再次重申絕無此事，對於何如芸小姐上開作法深以為憾，不僅耗費司法資源，更造成家人無謂困擾，此部分將靜待日後司法審理加以證明，亦再次呼籲何如芸小姐勿再對外發表不實言論，以免以身試法。

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