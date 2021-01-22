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慈濟關懷打火兄弟　捐贈「福慧床」及毛毯讓救災人員休息更安適

記者林悅／台南報導

佛教慈濟慈善事業基金會1月22日 下午1時30分許，於仁德靜思堂捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證此儀式，並頒感謝獎狀，感謝慈濟造福人群的慈善義舉。

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於救災過程中，消防人員在多次出入火場後難免體力不堪負荷需要休息，消防局在李明峯局長上任後積極推動CCIO（Command and Control of Incident Operations）下，除指揮分層對救災現場進行管控外，也規劃設有休息區供消防人員可做短暫的休息，並做人員輪替救災，但因為災害現場環境及空間受限的情況下，消防人員除在規畫的休息區內休息外，往往也會自行找地方席地而坐進行休息。

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛教慈濟慈善事業基金會深知消防人員在休息上的需要，特別捐贈140組「福慧床」及毛毯，供救災現場救災人員休息使用。「淨斯多功能福慧床」設計構思源自於慈濟數十年來的賑災經驗和體會，由於其操作簡單不用螺絲、扳手等工具下，一拉開就可當作椅子或床進行躺坐，由於其床身鏤空並且離地30公分，即使大雨宣洩不及而發生積水，也能安然地在福慧床上休息，不致於在潮濕環境裡坐臥難安。另外，其鏤空設計也可以減輕重量方便搬運，儘管床身輕，但成人單手便可提起，且承載重力可達150公斤，適合救災現場使用。

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，慈濟這幾十年來不止在台灣的善行讓大家看見，甚至在國際間也時時看到師兄姐的身影，他們默默為需要的人無私的付出，這樣的精神值得大家效法與學習，今天慈濟因為看到最近仁德區的工廠火警，消防局第一線打火兄弟如此辛勞地徹夜救災，但救災現場休息的品質卻不盡理想，故馬上主動提出捐贈140組淨斯多功能福慧床及毛毯，讓我們第一線消防局的弟兄可以在救災現場有一個好的休息品質，非常謝謝慈濟愛心的付出。

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長與李明峯局長檢視「淨斯多功能福慧床」啟用及收納時間，在10秒內均可完成，試躺效果也令人讚賞肯定。

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，以往救災現場因忙於救災，故各縣市在救災休息區的規劃上難免比較簡陋，今佛教慈濟慈善事業基金會捐贈本局140組淨斯多功能福慧床及毛毯，消防局將配發給台南市各大隊20組，將有效提昇消防人員休息區使用品質，進而提升現場搶救人員之救災能量，慈濟此舉之善行足為社會公益之典範。

▲佛教慈濟慈善事業基金會於仁德靜思堂，捐贈台南市消防局140組福慧床及毛毯，市長黃偉哲親自到場見證並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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