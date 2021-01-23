「ㄞˋ你們ㄛ」7歲女童感謝醫護防疫　注音文74字真心融化網友

記者唐詠絮／彰化報導

台灣新冠肺炎疫情日益嚴峻，連續爆發多起本土病例，累倒了醫護防疫人員，彰化市1名就讀泰和國小1年級7歲小女童劉采婕，用注意符號跟中文拼寫出感人的一封信，「感謝醫護人員跟所有的防疫人員」，文末還要他們保重身體，大家辛苦了加油。

▲7歲女童劉采婕寫下一封感謝醫護及防疫人員的信。（圖／劉媽媽提供，以下同）

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▲7歲女童劉采婕與劉媽媽。

劉媽媽將這封尚未寄出的信，po在臉書《彰化人大小事》，小女孩的行動感動了大家，瞬間溫暖了網友的心，紛紛蓋樓大按「讚」，劉采婕也在鏡頭前將寫信化為實際行動，「感謝全國醫護人員、堅守崗位照顧病人、有您們真好，謝謝您們，有您們真好，愛您們呦」。

▲7歲女童劉采婕寫下一封感謝醫護及防疫人員的信。

劉媽媽本身醫護人員，也是彰化紅十字會急救教練、彰化東區消防分隊義消（救護）人員、白沙屯醫療志工服務，她說服務香燈腳的時候也都帶著女兒劉采婕一起服務，活動宣導教育訓練都會帶著她一起參與活動，孩子自然而然知道社會很多人需要幫忙及幫助。

▲劉采婕與父母。

劉媽媽說，采婕小時候就耳濡目染，跟著媽媽當志工服務，她一直都感同身受，看新聞有時候可憐的也會默默的掉眼淚，有愛的孩子，看到媽媽幫助很多人，已經為未來許下要當護理師的志願，還一直說要卡片寄給全國的醫護人員，媽媽上班無法幫她第一時間寄出去，只能利用網路的力量把她的愛傳播出去。

▲劉采婕未來的志願要當護理師。

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