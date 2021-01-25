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夜市10元壽司從沒漲價！　內行曝超低成本價...掀驚人內幕

▲夜市的10元壽司非常便宜，是許多人的最愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲壽司非常便宜是許多人的最愛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

「10元壽司」均一價10元、買10個還送一個，因此是不少台灣民眾的最愛，經常在台灣各大夜市中看到。不過日前有網友發文指出，無論薪資怎麼調、油電怎麼漲，10元壽司怎麼都還是10元？且從來不偷工減料，想知道為什麼會這麼佛心。貼文一出後馬上吸引許多內行網友點出關鍵，更曝光10元壽司的成本價。

原PO在PTT上發文表示，儘管台灣油電漲價、薪資調整，但夜市裡面的10元壽司怎麼從來都沒漲過價，也沒有偷工減料，甚至買10個還會再送一個，「爽吃好幾年了，10元壽司為什麼這麼佛心？」

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▲網友好奇為何10元壽司這麼佛心。（圖／翻攝自PTT）

▲網友好奇為何10元壽司這麼佛心。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，許多網友馬上點出便宜關鍵，「朋友的朋友在做攤商，說食材成本大概一個2元」、「其實蠻貴，你拿10顆跟一個100元的便當來比，便當還有大雞腿」、「都是罐頭料放在上面賣你」、「 壽司自己做成本超低的好嗎」。此外，也有不少網友表示衛生問題，「這種少吃，很可怕的」、「我是不敢吃啦」、「那種食材不是都放很久的嗎」、「吃完必跑廁所」。

據了解，先前《三立新聞》曾親自採訪10元壽司原料的上游供應廠商，業者表示，常見的花枝和蝦子大部分都是從越南進口，一片最貴也才3元；而鮑魚片是使用魷魚加色素合成，蝦卵是柳葉魚卵滴色素變紅色，鮭魚、鮪魚生魚片則都冷凍3年以上；就連成本最低的白飯送去化驗後也驗出大量鮮保利，一顆壽司的實際成本極低。

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